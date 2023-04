Lesionada, Alejandra Espinoza consigue finalizar la maratón de Paris y rompe en llanto

En las últimas Navidades, la conductora mexicana Alejandra Espinoza fue sorprendida con lo que consideró el mejor regalo de todos. Y es que sabiendo que una de sus pasiones es el atletismo, su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo, le obsequiaron un pase para la Maratón de Paris que se llevó acabo ayer 2 de abril.

Luego de tres meses de intenso entrenamiento, Alejandra se había puesto en forma y estaba lista para la competencia. Sin embargo, días previo al evento deportivo, sufrió una tendinitis en una de sus piernas lo que puso en riesgo su participación en la carrera ya que no se encontraba al cien por cien de sus condiciones. Así lo había anunciado a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

A pesar de estar lesionada, Alejandra Espinoza logró completar la maratón de Paris.

Con mucha angustia, se dirigió a sus fans dando esta triste noticia. "No voy a poder correr el maratón", confesó la también actriz en ese momento. No obstante, Alejandra viajó a Francia acompañada de su esposo y para intentar lo que parecía imposible, terminar la carrera de alguna manera.

Pero para sorpresa de todos y de la propia Alejandra, a pesar de su lesión, logró participar en la competencia. Eso sí, paró en varias ocasiones para realizar estiramientos y darle más fuerza a su pierna lastimada.

Al finalizar la maratón, Alejandra compartió unos videos para sus seguidores que estuvieron pendientes de su preparación durante todos estos meses. Por haber llegado a la meta, la presentadora no pudo contener su emoción.

Alejandra Espinoza le agradeció a su esposo Aníbal Marrero por su apoyo incondicional.

"Terminé el maratón, no sé cuánto tiempo hice, pero aguanté todo, tengo muchas ganas de llorar, y estoy bien sensible porque estuvo bien cabrón, me paré como dos o tres veces, más o menos, a estirar, me dolía un poquito la rodilla, me empezó a doler por el kilómetro 23, me detuve, estiré y continué", expresó Alejandra Espinoza.

Así también, le dedicó unas emotivas palabras a su esposo Aníbal Marrero, quien la esperó en la meta. "Mi momento favorito de todo el maratón, encontrarte. Gracias por apoyarme en todas mis locuras, te amo demasiado", le escribió Alejandra al padre de su hijo y gran pilar en esta aventura.

De esta manera, todo el sacrifico de Alejandra tuvo su recompensa, ya que regresa a su casa con la medalla en el cuello por haber completado la competencia parisina.