Hace unos días, Yolanda Andrade preocupó a sus fans al ser hospitalizada de urgencia por una crisis de salud que atravesó, la cual según la propia conductora, la tuvo al borde de la muerte. Ahora, la youtuber Angélica Palacios Real reveló que amigos y familiares de la también actriz habían pedido realizar una cadena de oración por ella. "Me estoy enterando que su estado de salud es delicado", dijo, añadiendo que el youtuber Jorge Carbajal, amigo de Andrade, le había brindado esta información.

Amigos y familiares piden cadena de oración para Yolanda Andrade.

Por su parte, Jorge Carbajal reportó que Andrade se había descompensado debido a que inesperadamente tuvo vómitos y diarrea. "Fue de un momento a otro. Se estaba descompensando, deshidratando, me cuentan que tuvieron que correr para llevarla de inmediato al hospital. En el hospital ya no la dejaron salir. Se empezó a debilitar. Le estuvieron haciendo exámenes del estómago, de bacterias, de análisis, cualquier cantidad de estudios. Hasta este momento, no han podido encontrar qué es lo que tiene", dijo Jorge.

Yolanda Andrade fue hospitalizada a causa de fuertes dolores de cabeza y vómitos.

Asimismo, Carbajal dijo que Andrade sintió que se moría, como ella misma lo expresó en su cuenta de Instagram. "Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir", escribió Yolanda.

Yolanda sigue manteniéndoles al tanto de su salud a sus seguidores, y recientemente publicó un mensaje para ellos. "Hola a todos, muchas gracias por su amor. Ayer no fue un buen día, pero hoy gracias a Dios estoy mucho mejor. Gracias por sus buenos deseos, de corazón", expresó Andrade.