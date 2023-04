Anahí desató la locura al mostrar su espectacular silueta con un ajustadísimo corset negro

Anahí desató la locura de sus fans con un video que circula por las redes sociales, donde se la ve mostrando su espectacular silueta con un ajustadísimo corset negro que confirmó que la cantante, a sus 39 años, es una de la mujeres más hermosas de la industria.

La también actriz comenzó su carrera en el programa infantil “Chiquilladas” y participó en varias telenovelas, aunque en 2004 saltó a la fama internacional al interpretar a “Mía Colucci” en “Rebelde”, proyecto del que se desprendió la emblemática agrupación “RBD”, que ahora vuelven a los escenarios con sus integrantes originales, excepto Adolfo Herrera, quien prefirió enfocarse en su faceta actoral.

Anahí comenzó su carrera en el programa infantil "Chiquilladas".

Anahí enloquece a todos con un ajustado corset negro

Sin lugar a dudas, Anahí es una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento, que deleitó a sus fans con un video que circula por internet, en el cual queda claro que es dueña de una figura envidiable.

Anahí es una de las mujeres más hermosas de la industria del espectáculo.

En las redes de “RBD” publicaron el video de Anahí, a quien se la ve bailando y presumiendo de su minicintura con un ajustado corset negro con plumas que combinó con unos pantalones negros.

Si bien la cantante fue elogiada por sus fans, hubo algunas personas que se mostraron preocupadas por lo delgada que está Anahí. "Todos piensan que esta cintura es hermosa y confieso que me preocupa", "preocupado por ella", "demasiado flaca", "amiga sabes que una vez tuvo anorexia verdad", "¿Dónde están los órganos?", "de verdad me está preocupando la figura de Anahí", "siempre cuídate y te admiramos mucho" y "mirando su historial médico, no veo nada normal allí", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Anahí se está preparando para la gira “Soy Rebelde Tour 2023” junto a sus compañeros de “RBD”, que comenzará en agosto y cerrará sus presentaciones en México en el mes de diciembre. Cabe remarcar, que el grupo ha recibido críticas por no llegar a algunos países de Sudamérica donde la agrupación cuenta con millones de fanáticos.