Aislinn Derbez se sinceró y contó cómo cambió la relación con su padre

Aunque Eugenio Derbez siempre hable con mucho amor sobre su familia y comparta los momentos grandiosos que vivió con ellos, lo cierto es que no siempre atravesaron momentos de pura felicidad. En una reciente entrevista, Aislinn Derbez decidió hacer hincapié en los errores que cometió su padre cuando los crió.

Pese a que le tiene un gran cariño al actor de comedia, la joven reveló que no fue fácil reconocer todos estos errores y mucho menos perdonar a su padre por como la marcó en la vida. Sin embargo, después de un largo proceso, la muchacha pudo entenderlo y mejorar la relación que mantienen.

Aunque es una muchacha reservada sobre su vida privada, decidió hablar con sinceridad sobre un tema universal: la relación entre los padres y los hijos. De esta manera, Aislinn Derbez confesó que al convertirse en madre empezó a notar muchos de los errores que cometieron sus padres cuando la criaron.

Aislinn Derbez reveló cómo mejoró su relación con Eugenio Derbez.

Al principio no los comprendió, y sintió mucho enojo por algunas decisiones que tomaron sus padres durante su crianza. Sin embargo, con el tiempo logró comprenderlos y hasta llegó a perdonarlos. Según reveló en una reciente entrevista, ella creía que no haría las mismas acciones que Eugenio Derbez y Gabriela Michel durante la crianza de Kailani. Pero, se equivocó.

“Desde que soy mamá perdoné todo lo que he juzgado de mis papás. Tanto de mi papá como de mi mamá. Cosas que yo decía ‘nunca voy a terminar haciendo eso’ y claro que lo terminas haciendo. O sea, claro que la riegas igual o peor que los papás, terminas haciendo todo lo que dijiste que no ibas a hacer. Entonces sí, o sea, lo que más le tengo a mis papás, después de ser mamá es compasión y comprensión”, explicó la estrella.

Aunque a veces comete los mismos errores que sus padres, sí intenta ser diferente a ellos en un tema en particular: criar a una niña estando separada de su pareja. Recordemos que la actriz creció dentro de una familia disfuncional y en más de una oportunidad, tuvo que enfrentarse a las peleas de sus padres. Esto provocó que sufriera ante la mala relación que tenían Eugenio y Gabriela.

Aislinn Derbez junto a su papá, Eugenio Derbez.

Por este motivo, ella procuró que no sucediera lo mismo con su pequeña hija. Aunque su romance con Mauricio Ochmann finalizó, Aislinn Derbez continúa manteniendo una hermosa relación con el padre de Kailani. En sus redes sociales, podemos observar que ambos comparten viajes juntos y siempre están unidos por el bienestar de la niña.

“La clave está en ser esos papás separados que yo siempre hubiera querido tener y que no tuve. Entonces, ser ese ejemplo que a mí me hubiera encantado ver de niña. Sabes qué es increíble, que tenemos esa libertad de, bueno, ‘te la quedas tú un rato, unos días’ y entonces yo puedo hacer lo que se me pegue la gana: me puedo ir de viaje, puedo trabajar, puedo hacer mis cosas y al revés también”, explicó con total sinceridad.