Desde la bañera, Sofía Rivera Torres sacude las redes sociales

La actriz y conductora mexico-estadounidense Sofía Rivera Torres sacudió las redes al compartir unas fotografías posando en una bañera cubierta de pétalos de flores rojas y amarillas, con lo que se robó el suspiro de sus seguidores de Instagram. La publicación de la famosa causó furor recibiendo miles de “me gusta” y numerosos comentarios destacando su belleza.

La presentadora dejó poco a la imaginación sumergida en una bañera que desató la locura de sus seguidores y también de su esposo el conductor Eduardo Videgaray, quien siempre comenta sus publicaciones demostrando el amor que siente por ella con románticos mensajes.

Sofía Rivera Torres dejó poco a la imaginación posando sumergida en una bañera.

Sofía Rivera Torres conquista desde la bañera

Luego de haber postergado la ceremonia de su matrimonio debido a la pandemia de Covid-19, la actriz de la telenovela "Cabo" y el presentador celebraron su boda el fin de semana pasado, y ahora se encuentran de luna de miel en Bali, Indonesia, desde donde Sofía cautivó los corazones de sus seguidores posteando unas imágenes disfrutando de un momento de relax en una bañera cubierta de flores.

"Me encanta que me echen flores", escribió Sofía Torres Rivera para acompañar las imágenes. Como era de esperarse, los piropos y comentarios halagadores de sus fans no tardaron en llegar. "Chulada de mujer", "que hermosa estás", "la flor más bella del ejido!", "preciosa", "que hermosa", "dichosos los pétalos, abrazote" y "que belleza", fueron algunos de los mensajes que escribieron sus fanáticos.

Las imágenes de Sofía Rivera Torres causaron revuelo entre sus seguidores de Instagram.

Sofía se mostró al natural decorando solamente su cabello con una flor amarilla. Su esposo, como lo hace habitualmente, aprovechó la oportunidad para enviarle un romántico mensaje, celebrando la atrevida publicación de la conductora. "Siempre serán para ti mis claveles, amada esposa", escribió el presentador de televisión a su enamorada.

Ya consolidada en los medios, Sofía Rivera Torres comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora, destacándose por su talento y belleza que la han posicionado como una de las favoritas también en las redes sociales. En 2020 se casó por civil con el conductor de televisión Eduardo Videgaray en una ceremonia íntima debido a la pandemia de Covid-19. Cabe destacar que, en un principio, la pareja fue criticada por la diferencia de edad, ya que ella tiene 30 años y él 54, pero quedó demostrado que se aman y mantienen una excelente convivencia.