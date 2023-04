Alejandra Espinoza y una triste noticia: “oren por mí…estoy lastimada”

A principios de este 2023, la conductora mexicana Alejandra Espinoza había dado a conocer que en las Navidades pasadas había recibido el mejor regalo de su vida. Y es que su esposo, el director artístico, Aníbal Marrero y su hijo Matteo, la sorprendieron con un pase para participar en la maratón de París que se realiza hoy domingo 2 de abril, por lo que la también modelo se había preparado con un intenso entrenamiento durante los últimos tres meses.

La lluvia, el calor o el frío no detuvieron a Alejandra a la hora de ponerse en forma para llegar a punto a la competencia francesa, y su pasión por el atletismo quedó a la vista a medida que compartía con sus seguidores las rutinas que llevaba a cabo para mantener su cuerpo musculoso y en forma.

Alejandra Espinoza entrenó durante tres meses para la maratón de Paris.

Alejandra se encuentra en Paris y recientemente, a través de sus redes sociales, dio a conocer una triste noticia que hasta ahora no había revelado y que la tiene un poco angustiada. Mientras caminaba con su esposo, la conductora contó lo que le pasó. "El próximo domingo es mi maratón, hoy en la noche cuando se vayan a acostar, oren por mí, pídanle a Dios que me dé fuerza", comenzó relatando Alejandra.

Una de las pasiones de Alejandra Espinoza es el atletismo.

"No, no saben. Estoy lastimada. Sí, si voy a llorar, pero no ahorita. Estoy lastimada de la pierna derecha y probablemente no voy a poder hacer el maratón como yo quisiera. Voy a hacerlo como pueda", dijo en un vivo que realizó en su cuenta de Facebook.

Lo cierto es que Alejandra, luego de los intensos meses de entrenamiento, llega a la competencia de Paris con una molestia en una de sus piernas, pero a pesar de esto, la atleta no se rendirá y se presentará a la maratón tratando de dar todo lo mejor de ella. Sin lugar a dudas, estar acompañada de su familia en este momento, así como también de sus seguidores, le dará fuerzas y motivación para afrontar este desafío y disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes de su vida.