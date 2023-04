La divertida forma en la que Ana de Armas aprendió inglés

Dueña de una sonrisa que encandila, la cubana se abrió paso poco a poco en la industria del entretenimiento hasta convertirse en una de las actrices más buscadas y destacadas de Hollywood. No fue fácil ya que se mudó a Estados Unidos siendo una adulta mayor pero se sintió muy bien recibida y puso mucha voluntad para aprender inglés de la forma más rápida y práctica. En una reciente entrevista, Ana de Armas relató como fue su proceso de adaptación y cómo aprendió a hablar el idioma perfectamente.

Ana de Armas es una de las grandes figuras en la actualidad de la industria cinematográfica de Hollywood. La joven actriz brilló en Blonde, la película biográfica de Marilyn Monroe por la que fue nominada al premio Oscar que finalmente no obtuvo, aunque nadie le quita el reconocimiento de haber estado en esa terna.

Ana de Armas fue nominada a los Premios Oscar por su papel de Marilyn Monroe en la biopic Blonde.

En ese contexto, Ana de Armas fue convocada para el programa Saturday Night Live donde protagonizó el clásico monólogo de este icónico show norteamericano. “Gracias, gracias. He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa esta noche. Hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a EE.UU. Nací en Cuba”, comenzó narrando la actriz acerca de su experiencia en Estados Unidos en aquellos primeros momentos cuando el éxito todavía era lejano.

La intérprete reveló cómo se fue familiarizando con el idioma del país del norte: “Llegué aquí con 26 años y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends”, seguramente un punto más a favor de la inolvidable sitcom donde seis amigos neoyorquinos atraviesan los desafíos del mundo de la adultez en cuanto al amor, a la amistad y el trabajo.

Ana de Armas reveló cómo aprendió a hablar en inglés cuando llegó a Estados Unidos.

Hubo tiempo para que Ana de Armas destacara uno de los personajes de ese programa tan querido por las audiencias del mundo entero: “¿Quién hubiera pensado que el mejor profesor de inglés sería Chandler Bing? Quiero decir, mírenme ahora, ¿podría ser mejor mi inglés?”, dijo llena de orgullo esta mujer que seguramente seguirá brillando en Hollywood donde hasta llegó a ser Chica Bond, un título reservado para pocos nombres propios.

Ana de Armas aprendió a hablaren inglés mirando la sitcom Friends.

“Ha sido un año mágico. No sólo me nominaron al Oscar, sino que dentro de tres semanas voy a convertirme oficialmente en ciudadana norteamericana. Algo que me enorgullece mucho porque, cuando vine a vivir aquí, todo el mundo fue muy amable recibiéndome”, remarcó Ana de Armas sobre su futuro en Estados Unidos donde se siente verdaderamente cómoda y está realizando un camino profesional inmejorable.