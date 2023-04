Esto era lo que pensaba Rauw Alejandro sobre Rosalía antes de ser pareja

Hablar de ellos es hacer referencia a dos emblemas de la industria musical del momento, los más escuchados, los más exitosos, los que continúan rompiendo récords y los que más se llevan premios a sus casas. Lo cierto es que un día intercambiaron algunas palabras a través del chat y ese simple hecho fue el comienzo de una de las relaciones más románticas, sanas y lindas de la que somos testigos en la actualidad. Si bien se terminaron enamorando, Rauw Alejandro ya tenía una opinión formada sobre Rosalía. Te contamos qué pensaba el puertorriqueño sobre la madrileña antes de que fueran pareja.

“La diferencia es que estás colaborando con el amor de tu vida”, declaró Rauw Alejandro (Puerto Rico, 1993). “Yo también”, respondió Rosalía (Barcelona, 1992). La pareja musical y sentimental del momento ha anunciado su compromiso después de tres años de relación. Lo han revelado en el videoclip de Beso, el tema principal de RR: tres canciones en las que Rauw y Rosalía hablan de pasado, de presente y de futuro. Tres cartas románticas en las que fusionan el pop, el reggaeton y el bolero, acompañadas de un videoclip no apto para los solteros con tendencia al sabotaje.

Aunque el EP se ha hecho esperar, la promoción musical del dúo Rauw-Rosalía viene con anillo de boda incluido, testamento de que lo suyo no sólo es una colaboración espontánea o una relación de interés.

Rauw Alejandro ya admiraba a Rosalía antes de conocerla personalmente.

La artista española siempre ha sido contundente a la hora de hablar de una posible colaboración artística con su pareja. No en vano, cuando anunció el remix de su éxito Despechá, muchos pensaron que el artista invitado sería el propio Rauw. “Para mí, nuestra relación es lo primero... Por supuesto que mi carrera es súper importante, pero al mismo tiempo, en mi vida, tú eres mi compañero, y todo lo demás viene en segundo lugar”, expresó la intérprete elevada a la categoría de Motomami a su -ya- prometido.

Rosalía, que cuenta en su haber con el tema Antes de morirme, la colaboración con C. Tangana que escribió antes de que se convirtiera en su ex pareja, sabía que apresurarse a firmar una canción con el puertorriqueño podría ser contraproducente. Lo suyo comenzó con una declaración de admiración de él, hablaron por redes sociales, se conocieron e iniciaron una relación en 2020.

Cuando Rauw Alejandro conoció a Rosalía fue un flechazo inmediato.

“Me encanta Rosalía”, dijo Rauw Alejandro en 2019. “Si estás viendo esta entrevista, el collab ya mismo”, le pidió el artista, que por aquel entonces sonaba en la radio, en los beach club de la Costa del Sol y en las discotecas valencianas con Fantasías, un éxito que cantaba junto a Farruko. “Nos conocimos por las redes, a distancia”, admitía recientemente a Billboard. “En persona en Las Vegas”, puntualizó ella. “Estaba nervioso, no te voy a mentir, bajó Rosi y la vi, me puse más nervioso”. Y puntualizó: “Sí, 100%, sin duda. Yo desde la foto ya estaba enamorado”.

Son dos artistas jóvenes, con infinidad de seguidores, influyentes en la industria musical, capaces de convertir una frase en un himno generacional y, además, no escatiman a la hora de mostrar su adoración mutua. “Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió”, dijo ella en la entrevista que ambos concedieron a Ibai Llanos. “Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido”, añadió. Un dardo directo a relaciones pasadas con hombres con escasa capacidad emotiva.

Rauw Alejandro y Rosalía están juntos hace más de dos años.

Otro elemento clave de la relación estratosférica de Rosalía y Rauw Alejandro es el hecho de que comparten profesión. Para el puertorriqueño y la catalana, componer no es más que un elemento que tienen en común en su currículum. “Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos”, admitía.

“Los dos nos motivamos a seguir subiendo el nivel al infinito”, dijo Rauw. “A veces pienso, soy el novio de Rosalía, tengo que ir a romper”, añadía. Ella se ha acercado a los ritmos latinos que marcan la carrera del puertorriqueño, él ha adoptado la “disciplina” y el concepto artístico de ella. Rosalía y Rauw Alejandro se acaban de comprometer.

Sin embargo, no todo son rosas en el jardín del edén. Rauw ha llegado a admitir recientemente que surgieron roces en el estudio a la hora de componer juntos. Él es más “fluido”, decía ella. Ella es “más exigente”, le respondía él. “Es una freak loca, workaholic, clases de canto, clases de piano, clases de bailar, el estudio, aquí, allá... ¿qué más te queda de aprender si nadie canta como tú”.

Se desconoce la fecha de la boda, dónde se celebrará -si es que llega a organizarse algo- y si la lista de invitados al evento es tan variopinta como las amistades que ambos atesoran. Lo que está claro es que Rosalía y Rauw Alejandro están en sintonía.