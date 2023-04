Esta es la razón por la que Pedro Pascal considera a Lux, su hermana trans, una de las personas más importantes de su vida

A estas alturas, está de más decir que Pedro Pascal es uno de los hombres y las estrellas del momento. Hollywood lo abraza y las audiencias de distintas partes del globo terráqueo lo tienen entre sus actores preferidos. Con sus últimos dos protagónicos (The Mandalorian y The Last of Us) logró conquistar al público y ser una de las personas más influyentes. Sin embargo, él asegura que si no contara con la presencia de su hermana Lux al lado, apoyándolo y escuchándolo nada de todo aquello sería tan fácil y lindo.

Hablando con la revista Squire, Pedro Pascal reveló que su hermana Lux, que se declaró mujer trans en 2021, es “una de las personas más poderosas” que conoció. Tal vez la razón para esta declaración es que Lux, tal como dijo Pascal, “gobernó su casa” luego de la muerte de la madre de ambos que fue un duro golpe para el protagonista de El Peso del Talento.

Pedro Pascal considera a su hermana Lux una de las personas más importantes de su vida.

Pedro Pascal confesó que necesita más a Lux que ella a él y en tono de revelación dijo que cada vez que pueden van juntos a eventos que tienen que ver con la profesión que aman y comparten: la actuación. Está claro que la familia es lo primero para estos hermanos que se apoyan mutuamente no importa cuál sea la ocasión que requiera la presencia en la vida del otro.

La declaración de Pedro Pascal sobre el amor y admiración que siente por Lux llega en un contexto en el que la comunidad transgénero tuvo que enfrentar posiciones políticas desfavorables de parte de miembros del Partido Republicano de Estados Unidos que no les benefician. Esto no impedirá que el protagonista de The last of Us continúe apoyando a aquel sector de la sociedad.

Tanto Pedro Pascal como Lux se dedican a la actuación.

La familia de Pedro Pascal se caracteriza por mantener un vínculo cercano con la fama ya que sus integrantes son parte de la farándula internacional. No sólo él y Lux son reconocidos, Javiera Balmaceda, que estuvo presente en la entrega de los Oscars 2023 con Pedro, es su otra hermana que hace las veces de directora de producciones locales originales para América Latina para Amazon Studios y Prime Video. En su carrera trabajó de cerca con nombres como Diego Luna y Eugenio Derbez.