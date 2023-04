¡Confirmado! Hay fecha de publicación para las memorias de Britney Spears en las que profundiza la relación tóxica con su familia

Desde que Britney Spears se liberó de la tutela en noviembre de 2021 que no la dejaba tomar ninguna decisión sobre su vida, mucho menos tener independencia económica a pesar de ser la Princesa del Pop, la artista no se calla nada: arremetió contra su padre, su madre, incluso, contra sus hermanos. El vínculo con su familia quedó completamente destruido y encontró en ‘las memorias’ un espacio donde poder contar todo lo que padece desde que es una estrella de la música hasta su unión matrimonial con Sam Asghari.

El libro de memorias de Britney Spears ya está terminado y se publicará en otoño. En este, hablará abiertamente de los momentos más difíciles por los que ha pasado. Algunos expertos describen la publicación como "inspiradora". Hace tiempo que Britney Spears confesó sus intenciones de contar en un libro los peores momentos que vivió bajo la tutela que su papá Jamie Spears ejerció sobre ella por más de diez años.

Una fuente cercana a la cantante de Toxic reveló al medio Page Six que el esperado libro, además de revelar los más oscuros secretos detrás de dicha tutela, abordará su infancia y su polémica ruptura con Justin Timberlake. “El libro de Britney es una historia de triunfo. Cubrirá sus momentos más vulnerables, su infancia, siendo una niña pequeña con grandes sueños, su ruptura con Justin Timberlake, el momento en que se afeitó la cabeza y su batalla con su familia por su tutela”, dijo la fuente cercana a Britney. “También es una historia de supervivencia, de cómo salir de la tutela paralizante para encontrar la felicidad con su esposo Sam Ashgari”, agregó.

Sobre la remuneración que Britney Spears recibió por el libro, la fuente reveló al sitio que la cantante recibió por parte de la editorial Simon & Schuster una cifra que ronda los 15 millones de dólares (más de 304 millones de pesos), cantidad que se asemeja con lo que Michelle Obama y Barack Obama recibieron respectivamente por sus memorias.

El proceso no fue fácil, Britney trabajo muy de cerca con el reconocido novelista Sam Lansky, quien la ayudó a plasmar sus memorias. Lansky también es famoso por haber escrito para The Atlantic, New York Magazine, Time, además de que ha reseñado a grandes estrellas como Adele, Madonna y Nicki Minaj.

Desde hace unos meses, la Princesa del pop dejó claras sus intenciones de contar su verdad con la intención de encarar la versión que su hermana, Jamie Lynn, publicó en su autobiografía, además de que quiere mostrarse como una sobreviviente de la relación tan tóxica que ha tenido por años con su familia.

En su libro, Jamie Lynn, aseguró que Britney tomó un cuchillo y los encerró a ella y a su hermano en una habitación a pesar de que su hermano menor tenía solo 12 años. Cabe señalar que además de la obra literaria, Britney también estaría en conversaciones con Oprah Winfrey para hacer una entrevista y contarlo todo, publicó el diario británico The Sun hace unos meses.