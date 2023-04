Christian Nodal confirma que se convertirá en padre

El exponente del regional mexicano Christian Nodal y la trapera argentina Cazzu son sin lugar a dudas una de las parejas del momento. Desde que fueron captados por primera vez juntos caminando por las calles del El Salvador, los artistas han ido consolidando su amor con el paso de los meses. Tal es así, que desde hace unas semanas, había comenzado a correr el rumor que los famosos se convertirían en padres, aunque habían negado esta información. Ahora, fue la “nena trampa” quien confirmó que está esperando a su primer bebé al compartir un video a través de su cuenta de Instagram, donde se la ve en un concierto mostrando su panza de embarazada.

Luego de varias especulaciones, Cazzu y Christian Nodal confirmaron que se convertirán en padres.

Asimismo, Christian Nodal compartió en una de sus historias de la red social de la camarita, una imagen de su novia Cazzu luciendo una enorme chaqueta color blanca, para posteriormente confirmar públicamente que se convertirá en padre por primera vez.

Durante uno de sus más recientes conciertos, el intérprete de “Botella tras botella” dio a conocer la noticia de futura paternidad delante del todo el público presente. "Quiero darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá", dijo Christian Nodal.

Christian Nodal espera a su primer hijo.

Los fans de Christian Nodal y Cazzu reaccionaron ante la feliz noticia

Como era de esperarse, los fans de la pareja reaccionaron ante la feliz noticia y no dudaron en hacerles llegar sus felicitaciones. "Un mini Nodal o una mini Cazzu", "felicidades por su bebé, que sean siempre muy felices", "bien campeón. Hiciste madre a la persona correcta", "van a ser unos grandes papás", "hermosa Julieta mereces toda la felicidad del mundo. Felicidades a ambos", y "awwwwwwwwww te quiero abrazar Julieta, hermosiiiisiiimaaaaaaaaaaa. ¡Qué emoción!", fueron algunos de los comentarios de parte de los usuarios.

Sin embargo, la noticia desbordó de alegría a sus fanáticos que continuaron enviando mensajes a los futuros papás, confirmando de esta manera que son una de las parejas más queridas de la industria de la música. "Que manera tan hermosa de anunciarlo", "¡Qué linda! Hay mujeres que se ven súper lindas embarazadas, yo parecía un sapo y voy por otro. A ver cómo me veo como un oso", "estaba triste, y ver esto me hizo sentir tanta felicidad. Mi hermosa Cazzu que dios me la bendiga y me la proteja siempre", "Nodal va a ser papá ¡qué lindo! Felicidades", añadieron los fans.

De esta manera, a partir de ahora, los fanáticos de Cazzu y Christian Nodal estarán al pendiente de todos los detalles que vayan surgiendo con respecto a la evolución que vaya teniendo el embarazo de la artista argentina.