Justin Timberlake cumplió años y los fans lo destrozaron por su look

El tiempo pasa para todo el mundo y las celebridades no están ajenas a ello, pero ese no es el problema. Sí lo es que el público te desprecie por cómo luzcas a medida que cumplís años, como le pasó a Justin Timberlake, que los fans lo destrozaron por su look.

Es verdad que ha mantenido una imagen desde el inicio del nuevo milenio, en su última etapa con la boy band NSYNC y luego desde que largó su carrera como cantante solista y como actor. De alguna forma pudo mantener algo de esa imagen al entrar en la década del 2010.

Aún conservaba algunos rasgos de aquella baby face que ponía a gritar a sus fans, pero cuando lanzó el disco The 20/20 Experience, dejó de ser ese jovencito rebelde para ser un hombre exudaba madurez de sus poros y que vestía Suit & Tie.

Ese crecimiento estético fue muy bien recibido en aquel tiempo, acompañado con un look parecido al de los de hace cien años. Tiempo después se dejó crecer la barba, para mantener esa apariencia de hombre que deje al joven JT en el pasado. Pero ahora no sucedió lo mismo.

Ya tiene 42 años, que los cumplió el pasado 31 de enero, y su apariencia actual empezó a estar en el ojo público y en los comentarios de las redes sociales. Es que algo que se mencionó más arriba se hizo notorio: tiempo pasa para todo el mundo.

Es que se le hizo un homenaje a Taylor Swift en la gala de iHeartAwards y, en un video, apareció Justin hablando sobre lo gran compañera que ella es, pero poco importó lo que dijo, sino cómo se lo vio.

En ese video, Timberlake aparece sentado, luciendo una campera con capucha, con un aura casual y muy poca producción en su imagen, pero de lo que más se habló fue de que su aspecto físico se veía “raro”, siendo esta la palabra más usada en los comentarios que se debatían si aumentó de peso o tiene muchas arrugas.

También hubo algunos usuarios que remarcaron que actualmente no se opina de los cuerpos ajenos, reprochando las críticas. Pero el que aún nose pronunció al respecto fue el mismo Justin.