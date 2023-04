Este es el motivo por el que Salma Hayek y Penélope Cruz se quieren tanto

Hacer referencia a Salma Hayek y Penélope Cruz es sinónimo de estar hablando de un dúo explosivo, tanto en la gran pantalla como en la vida fuera de los reflectores. Es que ellas no sólo comparten un set de filmación sino que las une un sentido de la empatía, la generosidad y el enorme esfuerzo por abrirse paso dentro de una industria bastante vedada para Latinoamérica y Europa que con personalidades como las de ellas se logró una mayor inclusión y diversidad en el cine.

Fue un gran acierto para la revista TIME elegir a la actriz española, Penélope Cruz, para escribir el perfil de la mexicana, quien en 2023 forma parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que cada año presenta la publicación estadounidense. Además de Salma, en el listado aparecen varias figuras del cine hollywoodense, como Angela Bassett, Michael B. Jordan, Zoe Saldaña, Drew Barrymore, Colin Farrell, Jennifer Coolidge, el reciente ganador del Oscar, Ke Huy Quan; y el actor sensación, Pedro Pascal, además de otros líderes, iconos, artistas, titanes y personajes innovadores.



Penélope Cruz y Salma Hayek son amigas hace más de dos décadas.

Está de más decir que Salma ha tenido un impacto profundo en la industria cinematográfica y que su presencia y su empuje han abierto las puertas para que más actores latinos –y notablemente mexicanos– estén nutriendo desde hace algunos años la tan ansiada representación de la diversidad de la sociedad en la pantalla grande. Penélope Cruz ha sido testigo y prueba de ello, pero más allá de las cuestiones profesionales, al hablar de la actriz veracruzana lo hace con el corazón y desde la perspectiva de una amiga.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo”, escribió Salma Hayek en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram para hacer del conocimiento de sus más de 23 millones de seguidores que, con más de 30 años de carrera, desde que dio el salto de las telenovelas al cine de Hollywood, su nombre sigue siendo relevante y que su nacionalidad y el orgullo que profesa por su país y por otras mentes creativas que han destacado en la industria cinematográfica la colocan entre este selecto grupo de verdaderos influencers.

Además del cariño las une la admiración que sienten la una por la otra.

En su mensaje, la actriz mexicana de 56 años dejó en claro uno de los aspectos con los que mejor la describió Penélope Cruz al escribir el perfil con el que retrata a la mexicana de una forma cercana, humana y llena de matices: la gratitud que la caracteriza. “Gracias, Penélope Cruz, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder al comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, escribió Salma.

Y es que Penélope Cruz recordó una anécdota que ambas han contado en distintas ocasiones: La vez en que Salma Hayek fue a recoger a la española al aeropuerto para hospedarla en su casa de Los Ángeles cuando recibió su primera oferta para trabajar en Estados Unidos. El encuentro estuvo lleno de confianza y de la sensación de que se trataba del encuentro de dos hermanas que no se habían visto en mucho tiempo, según dio a conocer Penélope en el artículo de TIME.

Penélope Cruz expresó palabras muy sentidas en el especial de la revista TIMEque cita a las 100 personas más influyentes, entre las que se incluyó a Salma Hayek.

Las palabras con las que la musa de Pedro Almodóvar describe a Salma Hayek hablan del vínculo tan sólido que establecieron desde el inicio de su amistad y demuestra que con los años éste se ha fortalecido y que las dos serán las mejores amigas por siempre: “Ella es increíblemente generosa, es algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres”.

Salma Hayek considerada entre las 100 personas más influyentes para la revista TIME.

Asimismo, Penélope Cruz resalta que es la gran empatía de Salma Hayek lo que la hace una gran actriz, lo que junto a otras de sus cualidades la convierten en una gran persona y no sólo en una figura. “Su gran corazón, gran inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que siempre es ella misma”, aseguró la española.