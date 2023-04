Eugenio Derbez revela que casi pierde a uno de sus hijos: “de milagro está vivo”

El capo cómico mexicano Eugenio Derbez se encuentra de estreno de la tercera temporada de su reality familiar “De viaje con los Derbez: Jamaica”. En una reciente entrevista, el productor reveló que durante las grabaciones del show pasó un gran susto cuando uno de sus hijos, Vadhir, sufrió un terrible accidente. “De milagro está vivo”, reveló el creador de “La Familia P. Luche”.

Durante las grabaciones de la tercera temporada del reality show "De viaje con los Derbez", Vadhir sufrió un terrible accidente en un parapente.

Aunque en principio quisieron mantenerlo en privado, Eugenio relató el dramático momento que vivieron. "En la filmación de esta temporada hubo un accidente del que no habíamos hablado. Tuvo un accidente muy fuerte, muy grave. Lo quisimos mantener en privado. Mi hijo Vadhir un día de descanso él insistió en que quería ir a volar en un parapente, un paracaídas con motor. Luego tuvo otro accidente gravísimo que de milagro está vivo", expresó el director.

En agosto de 2022, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente que le provocó una múltiple fractura en uno de sus hombros.

Cabe recordar que en agosto de 2022, Eugenio Derbez también sufrió un grave accidente mientras jugaba con un aparato de realidad virtual, que le provocó una múltiple fractura en uno de sus hombros por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Lo cierto es que el accidente de Vadhir había ocurrido 10 días antes de este episodio, cuando ya habían terminado de grabar el reality show. "Fue muy fuerte para nosotros. En un lapso de dos semanas tuvimos estos accidentes terribles", recordó Eugenio.

Si bien la situación por la que pasó la familia fue dramática, estas traumáticas experiencias unieron aún más a los Derbez. "Fue sanador. Ale y yo nos volvimos más unidos a raíz del accidente. Fue mi enfermera, ella me atendió, me curó, me daba de comer, me llevaba al baño, todo. Nos unió mucho el accidente y darme cuenta que puedo perder la vida en cualquier segundo", finalizó Eugenio.