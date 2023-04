Esto fue lo que pensó Margot Robbie cuando leyó el guion de Barbie

Desde que se dio a conocer el trailer oficial de Barbie, la película, la producción dirigida por Greta Gerwig ya es toda una sensación entre la audiencia que la espera hace más de un año y que ya está lista con sus prendas rosas y patines para ver la historia de la muñeca de Mattel en versión live-action. Todos sus protagonistas ya arrojaron pistas y detalles sobre lo que se podrá disfrutar en el cine pero las declaraciones de Margot Robbie fueron las más sorprendentes y las que más llenaron de expectativas a los cinéfilos y a la prensa especializada.

La muy exitosa muñeca pinta para convertirse en una igualmente exitosa película. Pero la producción no siempre estuvo garantizada. De hecho, Margot Robbie recuerda que al leer el guion de Barbie no creyó que el filme podría realizarse. En entrevista con la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas (BAFTA), la actriz reveló lo siguiente: “La primera vez que leí el guion de Barbie mi reacción fue ‘¡Ah! Esto es tan bueno. Qué pena que nunca verá la luz del día, porque nunca nos dejarán hacer esta película’. Pero sí lo hicieron”.

Apenas que Margot Robbie leyó el guion de Barbie, pensó que no los dejarían hacer la película.

Claro que, cuando se le preguntaron detalles sobre qué es eso tan bueno que está en el guion y que pudo haber sido motivo para que nunca se produjera, Robbie solo contestó: “No puedo decirlo”. Estas declaraciones se suman a lo que el actor Simu Liu (Shang-Chi y la Leyenda de los 10 anillos) dijo sobre el guion en diciembre pasado a Vanity Fair: “Es uno de los mejores guiones que he leído. Creo que sorprenderá a mucha gente porque creo que mucha gente se vuelve cínica cuando ve a Mattel o Barbie. Lo primero que pensé después de leerlo fue: ¿cómo diablos lograron que Mattel aprobara esto? Porque esta no es el tipo de película por la que firman los señores de corporativos”.

Barbie, la película, protagonizada por Margot Robbie, llega a los cines el 21 de julio de este año.

Pero no sólo el elenco está emocionado por lo que veremos en pantalla. La directora de Barbie, Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird), también compartió su emoción en el podcast de Dua Lipa —quien también aparecerá en el filme como una Barbie sirena— sobre el libreto que co-escribió junto a su pareja Noah Baumbach (Historia de un matrimonio): “Inicialmente, no sabía que la dirigiría [la película]. Y luego, llegamos a un cierto punto en el que la estábamos escribiendo y me di cuenta de que realmente quería dirigirla porque pensaba que era asombrosa. Creo que el momento en el que supe que quería dirigirla fue cuando Noah me dijo ‘¿Estás segura de que quieres dirigirla?’. Y yo contesté ‘Oh, ¿tú estás interesado en dirigirla? No, no, esta es mía’”, relató Gerwig en el podcast At Your Service.

Tendremos que calmar nuestra ansiedad porque recién podremos ver el gran resultado a partir del 21 de julio, cuando Barbie llegue a cines.