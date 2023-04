El increíble gesto de Sarah Paulson con Pedro Pascal cuando aún no tenía éxito en su carrera

Es difícil que por estos días exista alguien que no conozca a Pedro Pascal. Es que en los últimos meses supo ganarse el cariño de las audiencias en sus dos súper protagónicos: primero, en The Last of Us y luego en The Mandalorian. Lo cierto es que es el actor del momento y su carisma lo ayudó a escalar unos cuantos escalones más pero no siempre la tuvo fácil. En sus comienzos como intérprete, consiguió papeles en la televisión que apenas lo ayudaban a mantenerse económicamente y, a veces, no le alcanzaba para poder comer. No obstante, contó con una ayuda única dentro del ambiente que fue su apoyo incondicional cuando las cosas no marchaban del todo bien y su nombre es Sarah Paulson.

Si bien hemos visto la amistad de Paulson (American Horror Story) y Pascal en redes sociales como TikTok, la amistad de las estrellas de televisión se remonta a hace 3 décadas y, durante una reciente entrevista con Esquire, Sarah reveló que ayudó financieramente a Pedro a inicios de los 2000 cuando el actor luchaba por triunfar en la industria del entretenimiento.

Pedro Pascal y Sarah Paulson son amigos hace varios años y ella es una de las personas que más lo ayudó en sus momentos difíciles con la carrera actoral.

De acuerdo con la protagonista de Ratched, Sarah Paulson le daba el dinero que a ella le daban de viáticos de un trabajo que tenía en ese momento para que Pedro pudiera comprarse comida y no se diera por vencido. Las estrellas de televisión se conocieron en 1993, cuando Pascal llegó a Nueva York a estudiar en la Escuela de Artes Tisch, de la Universidad de Nueva York. La mancuerna de amigos pasaba mucho tiempo viendo películas y, a partir de entonces, han cosechado una amistad prácticamente inquebrantable.

Después de estudiar en la gran manzana, Pascal se mudó a Los Ángeles, donde tuvo algunos trabajos, como en Buffy The Vampire Slayer, Touched by an Angel y Undressed, sin embargo, no fueron suficientes para sostener su independencia y regresó a Nueva York donde volvió a intentar posicionarse en los 2000.

Sarah Paulson era quien le daba dinero a Pedro Pascal cuando no le alcanzaba para comer.

En la entrevista con Esquire, Paulson también se dijo feliz de que hoy todos quieran a Pedro Pascal en sus proyectos y describió al actor como alguien a quien "solo quieres que tenga éxito", lo que para ella es una señal de que es una estrella.

Actualmente Pedro Pascal es uno de los actores más queridos y reconocidos, con éxitos en HBO Max, Disney+ y quien, además, está por estrenar una película dirigida por Pedro Almodóvar llamada Extraña Forma de Vida.