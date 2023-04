Qué estrella ayudó a Pedro Pascal en el momento más difícil de su vida

Si bien hoy es una de las figuras consagradas dentro de Hollywood, la vida no siempre resultó simple para Pedro Pascal. Y es que el actor tuvo que trabajar mucho para llegar a consolidarse, y en ese camino no siempre tuvo dinero para mantenerse a flote, motivo por el cual su gran amiga Sarah Paulson debió ayudarlo.

Si bien Pedro Pascal es de nacionalidad chilena, sabido es que el actor debió irse de su país siendo muy pequeño y al huir de la dictadura reinante. Fue entonces cuando su familia aterrizó en San Antonio, en Texas, lugar en el que se crió.

Un joven Pedro Pascal en 2005 junto a Sarah Paulson.

Ya al cumplir la mayoría de edad, el actor se mudó a New York para estudiar arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts. Allí se unió a un grupo de recientes graduados de LaGuardia High, la célebre escuela de arte de la ciudad en la que sus amigos se convirtieron en su otra familia.

En esa misma época Pedro Pascal comenzó a asistir a diferentes audiciones buscando sus primeros lugares dentro del cine. Sin embargo, como suele suceder con la mayoría, la suerte le era bastante esquiva.

Al mismo tiempo trabajaba como camarero en diferentes restaurantes, luego se mudó a Los Ángeles en 1999 y allí empezó a trabajar en la TV haciendo apariciones en programas Touched by an Angel. Al año siguiente regresó a New York.

Fue entonces cuando, en ese momento difícil, su amiga Sarah Paulson acudió en su ayuda. “Él ha hablado de esto públicamente. Había veces en que le daba el sueldo de uno de mis trabajos para que tuviera dinero para alimentarse”, reveló la actriz.

Sarah Paulson y Pedro Pascal, unidos por una enorme amistad.

“Eran tiempos difíciles para la profesión y no podías escapar del encasillamiento por ser latino. ¿Cuántos papeles de pandillero me iban a ofrecer? El sueño simplemente era poder pagar el alquiler”, confesó el propio Pedro Pascal, que parecía estar condenado a esa visión social, estereotipada y racista en suelo norteamericano.

Fue entonces cuando le llegó su oportunidad en Game of Thrones. Una vez más, su amiga Sarah Paulson lo recomendó para este trabajo con Amanda Peet, quien estaba casada con David Benioff, uno de los creadores de la serie. “Fue una audición vía iPhone. Fue improvisada y amateur, excepto por la interpretación de Pedro que resultó perfecta”, recordó Benioff. El resto es historia conocida.