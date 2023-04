La vez que Andrés García le salvó la vida a Anahí

Luego de que el pasado 4 de abril se haya dado a conocer la triste noticia del fallecimiento del reconocido actor Andrés García, varias figuras del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto recordando las experiencias vividas junto al galán de telenovelas. Es el caso de la cantante Anahí, quien tuvo una relación muy especial con el protagonista de “Chanoc”, quien le salvó la vida cuando ella era joven.

Andrés García y Anahí se conocieron en los 90’ grabando la telenovela “Mujeres engañadas”, en la cual interpretaban los papeles de padre e hija. Tal fue el vínculo que crearon que se volvieron muy buenos amigos, al punto que la prensa especulaba que existía una relación amorosa entre ambos, lo que causó controversias por la diferencia de edad, ya que ella tenía 16 y el 58.

Anahí y Andrés García tenían una relación muy especial desde que se conocieron en la década de los 90'.

Ante estos rumores, ambos negaron la supuesta relación sentimental que los unía, y con el tiempo se pudo ver que el cariño que se tenían era sincero y casi familiar. De hecho, cuando la salud del galán empeoró a principios del 2023, la integrante de RBD le ayudó económicamente, un gesto de agradecimiento por haberle salvado la vida.

Es por ello que Anahí siempre estuvo pendiente de la salud de Andrés García, que en el momento de su fallecimiento, la cantante lamentó su partida con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

Anahí revela que Andrés García le salvó la vida

Hace 15 años, en el programa “El Show de Cristina”, Anahí reveló que Andrés García, a quien consideraba su segundo papá, le salvó la vida cuando ella estaba atravesando por su peor momento debido a los trastornos alimenticios que sufría, y que el galán se convirtió en su consejero por aquel entonces.

Andrés García estuvo a lado de Anahí cuando la cantante sufría trastornos alimenticios.

"Para mí es un segundo papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel, porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida, enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y que me guio por el buen camino y que gracias a él hoy estoy aquí así de fuerte", dijo Anahí en aquella oportunidad.

Andrés García cuidó a Anahí en aquellos días en los cuales la cantante luchaba por mejorar su estado de salud, por lo que la integrante de RBD estará eternamente agradecida con el galán.