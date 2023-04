"La chilindrina" sigue triste por la pérdida de un ser muy querido y afirma sentirse sola

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina para el mundo entero, se convirtió en una de las actrices más queridas por los latinoamericanos. Esto se debe a que durante varias temporadas formó parte de El Chavo del 8, una de las series más aclamadas por la audiencia de distintos países. Sin lugar a dudas, durante muchos años lo tuvo todo.

Sin embargo, en el último tiempo vivió una tragedia que le arrebató su felicidad. Un ser querido de ella falleció, provocando que la actriz se sumergiera en una gran tristeza que la acompaña aún en la actualidad. Estamos hablando de su esposo, al cual se refirió con mucho amor en una reciente entrevista.

La Chilindrina habló sobre la triste partida de su marido.

En el 2019, Gabriel Fernández, esposo de la actriz durante más de 40 años, falleció a los 85 años de edad. La salud del hombre no se encontraba en su mejor momento, ya que en los últimos meses tuvo que enfrentarse a varios tratamientos e incluso viajó a Estados Unidos para recibir las recomendaciones de los mejores especialistas médicos.

Durante todos los años que estuvieron casados, la pareja se mostró inseparable. A tal punto, que él la acompañaba a La Chilindrina a todas partes: entrevistas, premiaciones, entre otras cosas. También lograron crear su propia familia, la cual estaba integrada por sus dos hijos: Gabriel y Verónica Fernández Gómez.

Ambos compartieron éxitos en la TV, ya que el hombre formaba parte del equipo de Chespirito. Hace muchos años atrás, fue el narrador de la serie de Roberto Gómez Bolaños. Por supuesto, que fue en este lugar donde ambos se conocieron y se volvieron inesperables durante tantos años.

Debido a que la partida de su esposo ocurrió en 2019, la estrella aún sigue sintiendo mucho dolor. En una reciente entrevista, reveló que se sintió muy sola durante mucho tiempo pero que contó con el constante apoyo de sus hijos: "A veces digo 'ya es hora de que busque alguna compañía' porque sí me siento sola, aunque mis hijos nunca me dejan sola, a diario me hablan por teléfono“.

“Me dicen: '¿mamá quieres ir a algún lado?, mamá ¿a dónde te llevamos?, mamá no te quedes acostada', en fin", relató María Antonieta al programa De primera Mano. Durante la misma charla, también reveló que encontró consuelo en el trabajo y también realizando diferentes hobbies que le generan mucha paz.

La Chilindrina junto a Gabriel, el amor de su vida.

"Voy a seguir tejiendo, que me ha dado mucho por tejer últimamente, tomaré clases de algo y si no, tengo cualquier momentito para regresar al circo", le comentó a Yordi Rosado. Aun así, la estrella aseguró que extraña con todo su ser a Gabriel Fernández. "Como quisiera que mi marido volviera a nacer o en los años que me quedan tener un viejito aquí que me diga 'muy bien, échale ganas Chilis'", comentó la intérprete con mucha sinceridad.

Para enfocarse en temas que la hacen feliz y despejarse un poco, La Chilindrina está lista para regresar a la televisión. En la charla reveló que está planeando retomar “El circo mágico de la Chilindrina“, para volver a distraerse con una profesión que tanto ama y para estar otra vez cerca del público que tanto la quiere.