Itatí Cantoral reacciona con tristeza a la muerte de una persona muy especial

Itatí Cantoral se pronunció con suma tristeza ante la muerte de quien se la había relacionado sentimentalmente, aunque nunca confirmaron dicha relación amorosa. Hace unos días, falleció Raúl Padilla, quien fue el rector de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México. Y es que en varias ocasiones la actriz y el profesional fueron vistos juntos, por lo que se especuló que mantenían un supuesto romance.

En principio, Itatí compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, pero tiempo después lo borró. "Seguimos pidiendo por el eterno descanso del licenciado Raúl Padilla. Por sus hijos Jessy Padilla y Raúl Padilla para que tengan el consuelo que necesitan, así como sus familiares. Viernes santo, triste", escribió la actriz.

Si bien nunca confirmaron un romance, a Itatí Cantoral y Raúl Padilla los unía una relación muy especial.

Al día siguiente, Cantoral envió otro mensaje de despedida a quien supuestamente fue su ex pareja sentimental. "Eternamente amigo licenciado Raúl Padilla. Unidos en oración por tus hijos, tu familia y tu eterno descanso. Sábado de resurrección. La muerte ya no manda en el mundo, la muerte ya no es el final. Esta noche se une lo humano con lo divino, el cielo con la tierra", fueron las palabras de la actriz.



Esta es la imagen con la que Itatí Cantoral despidió a Raúl Padilla.

Acompañando el texto, Itatí compartió una imagen donde se la ve junto a sus tres hijos y Raúl Padilla, lo que provocó la reacción de sus seguidores que le enviaron mensajes de condolencia. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Amén", "muy guapo Raúl Padilla nuestro rector en la Universidad de Guadalajara. Descanse en paz", "hermosas fotos de la familia de Itatí, ella y el licenciado Raul Padilla López, quien lamentablemente ya falleció y se le extrañará muchísimo siempre. Que en paz descanse", y "que bella foto y que triste a la vez por la partida del señor Raúl. Esos niños muy bellos los tres unas divinuras", fueron algunos comentarios que recibió la actriz.

Si bien nunca confirmaron un noviazgo, es un hecho que Itatí Cantoral y Raúl Padilla mantuvieron una relación muy especial, por lo que la actriz no dudó en compartir su tristeza a través de sus redes sociales.