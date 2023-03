¿Lupillo Rivera firmó un contrato de confidencialidad con Belinda?

Lupillo Rivera y Belinda son dos de las figuras más reconocidas en el ambiente musical de México y Latinoamérica, así como

también personajes polémicos del mundo de espectáculo. Recientemente, el cantante abandonó voluntariamente el reality show

"La Casa de los Famosos 3" por razones personales. Por su lado, Belinda tuvo algunos cruces con Cazzu, la actual novia de su

ex Christian Nodal. Lo cierto es que se ha mencionado que el hermano de Chiquis Rivera y la protagonista de "Bienvenidos a

Edén" tuvieron un romance cuando ambos artistas coincidieron en 2019 como jueces de "La voz de México". Si bien la actriz nunca habló públicamente de este asunto, el intérprete de "No llega el olvido" aseguró en varias ocasiones que la relación amorosa entre ellos existió y que, durante el periodo en que estuvieron juntos, la pasaron muy bien.

Lupillo Rivera asegura que tuvo un romance con Belinda.

Recientemente, uno de los ex novios de Belinda, el actor José Ángel Bichir, realizó unas declaraciones donde reveló que la intérprete de "El sapito", le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad para impedirle que relevase detalles del romance

que tuvieron y de la vida privada de la actriz de Netflix. Sobre esto, el hermano de Jenni Rivera volvió a defender a Belinda una vez más y aseguró que nunca le hicieron firmar algún documento legal de este tipo.

Lupillo Rivera dijo que Belinda nunca le hizo firmar algún documento legal.

Así también, Lupillo se animó a bromear sobre el tema en cuestión. "Si me va a demandar no hay problema, nosotros solucionamos el problema rápido. No, fíjate que no tuve ningún acuerdo de confidencialidad. No tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo", expresó Lupillo en un encuentro con la prensa del espectáculo.

Lo cierto es que Lupillo ya a salido en defensa de Belinda en varias oportunidades, asegurando que no le regaló una casa, ni obsequios costosos o dinero, como lo habían hecho público algunos de sus ex novios. Por otra parte, el cantante mexicano se refirió a la posible paternidad de Christian Nodal, con quien mantuvo algún conflicto hace un tiempo, justamente cuando era supuestamente novio de Belinda. "Que le eche muchas ganas. La vida es bendición de Dios", finalizó Lupillo.