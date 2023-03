Para no verte más: tras el último lanzamiento musical de Thalía, crecieron los rumores de divorcio

No es la primera vez que surgen rumores de ruptura entre Thalía y Tommy Mottola. Los artistas están casados desde diciembre de 2000 y, desde entonces, no hacen más sortear las especulaciones demostrando a través de sus redes sociales o los paparazzis que se encuentran mejor que nunca. Sin embargo, la mexicana acaba de lanzar un nuevo cover junto a Kenia Os, Para no verte más del grupo La Mosca, una canción de desamor y despecho, y las sospechas sobre separación volvieron a estar en boca de todos.

Fue el programa Chisme No Like, en donde se afirmó que el matrimonio de la cantante de Amor a la mexicana habría llegado a su fin; sin embargo, la pareja había logrado mantenerlo oculto de los registros públicos de Estados Unidos. “Chisme No Like les puede decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente, que Tommy Mottola y nuestra querida Thalia están supuestamente divorciados desde hace tiempo”, aseguró la conductora del programa Elisa Beristain.

Tras el último lanzamiento musical de Thalía, crecieron los rumores de divorcio entr Thalía y Tommy Mottola.

La noticia del divorcio de Thalia con el famoso empresario, con quien procreó dos hijos, se suma a los fuertes rumores que apuntan a que la pareja ya no comparte la mismo casa ya que mientras la también actriz de exitosas novelas vive en su lujosa mansión, Mottola cambió su residencia a un departamento en Nueva York. Sin embargo, ambos siguen mostrando que su matrimonio es sólido, incluso comparten los momentos que pasan juntos con sus hijos, y Thalia aprovechó el pasado 14 de febrero para enviarle un tierno mensaje a su pareja.

Pero el más reciente trabajo musical de Thalia despertó la curiosidad de sus fans quienes a través de las redes sociales han aumentado los rumores de una posible separación, incluso, muchos coinciden a que la canción podría hacer referencia a la situación sentimental actual de la cantante.

Thalía lanzó un cover del grupo La Mosca, Para no verte más, y comenzaron a circular rumores de separación de Tommy Mottola.

A través de un comunicado, la cantante mexicana dijo estar emociona por “poder darle vida a una de mis canciones consentidas, y más aún poder llevar este clásico a nuevas generaciones de la mano de una artista como Kenia”.

“Ellas convierten cada uno de los versos en una parodia de la vida, demostrando que el despecho sí puede ser menos doloroso y que las situaciones adversas se tienen que confrontar de manera positiva”, menciona en el comunicado.