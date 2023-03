Con qué cuatro enfermedades mentales diagnosticaron al príncipe Harry

El príncipe Harry se mostró una vez más a corazón abierto para compartir algunos episodios traumáticos de su vida. Detrás de todas las luces de la realeza, sabido es que el británico de 38 años no ha tenido una vida sencilla y que varias situaciones que atravesó le generaron mucho dolor, al punto de tener secuelas.

Tal es así que en una entrevista en streaming con el experto en traumas, el Dr. Gabor Maté, Harry tocó varios temas de la salud mental que habrían desembocado en crear la identidad y personalidad que tiene actualmente. Su lucha contra la autenticidad, el apoyo de Meghan Markle y la crianza de sus hijos fueron algunos de los temas que abordó, además de hacer foco en su lucha contra las adicciones y la relación con su madre, Lady Di.

Sin embargo, lo que sorprendió de todo esto fue que, tras casi una hora y media de charla con el profesional, el miembro de la realeza fue diagnosticado con cuatro sintomatologías mentales de acuerdo con su experiencia al leer sobre él y también hablar con él.

Maté diagnosticó al príncipe Harry con las siguientes enfermedades: ansiedad, depresión, estrés postraumático y déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que en su opinión e trata de "una respuesta normal al estrés".

De acuerdo a lo que marcó el médico en cuestión, muchos de los trastornos mentales del duque de Sussex provienen de su infancia, siendo la muerte de la princesa Diana un factor principal.

Ante esta postura, el príncipe pareció estar de acuerdo con el cuadro de salud mencionado y reveló que su propio terapeuta personal lo había diagnosticado previamente con estrés postraumático.

El príncipe Harry se brindó a una sincera charla con el Dr. Gabor Maté.

Esta no es la primera vez que Harry se abre a confesar sus problemáticas de fondo, recordando que tiempo atrás también había hablado de sus adicciones al alcohol y las drogas. De hecho aprovechó para hablar de la importancia de Meghan en su vida: "Mi esposa me salvó, estaba atrapado en este mundo y ella era de un mundo diferente. Me ayudó a salir de eso. Mi pareja es un ser humano excepcional y agradezco el espacio que me ha dado".