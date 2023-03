Justin Bieber canceló todos sus shows por una impactante razón

Justin Bieber llegó al mundo de la música hace varios años atrás, con el objetivo de sorprender a la audiencia con sus canciones y con sus icónicos bailes. Por supuesto, lo logró con creces desde el primer momento y terminó convirtiéndose en uno de los artistas jóvenes con más fanáticos alrededor del mundo.

Aunque con el paso del tiempo se enfocó en otros hobbies y emprendimientos, la música siempre estuvo presente en su vida. Tal es así, que la estrella decidió crear una nueva gira titulada Justice World Tour; la cual prometía ser un gran espectáculo y visitar muchísimos países. Pero, lamentablemente, decidió cancelarla por completo.

Justin Bieber canceló su próxima gira por un motivo personal

Aunque no es la primera vez que la gira Justice World Tour sufre impactantes cambios, lo cierto es que los fanáticos no se esperaban que Justin Bieber cancelara el espectáculo por completo. Recordemos que este show ya tuvo dos aplazamientos previos: el primero fue por la pandemia de Covid-19 y el segundo cuando fue diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt.

Pese a que el artista estaba atravesando un complicado estado de salud, en el último tiempo se lo había visto mucho mejor y se esperaba que realizara los shows que tenía previsto. Sin embargo, el 28 de febrero compartió la triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, le pidió a quienes compraron entradas que “verifiquen con su punto de compra para obtener reembolsos”.

Justin Bieber le dio una triste noticia a sus fans: canceló sus shows.

La cuenta también compartió que los fanáticos no necesitarán realizar ninguna acción para el reembolso de su dinero. “Se procederá según el método de pago original utilizado en el momento de la compra”, explica detalladamente el comunicado. Esta información generó mucho revuelo y confusión entre los seguidores del artista.

Tal es así, que una fanática se animó a consultar sobre si estas cancelaciones también incluían a Asia. Rápidamente, le respondió: “Todas las fechas restantes de la gira”. De esta manera, se confirma que el esperado tour del cantante quedó cancelado en todas partes del mundo y los fanáticos tendrán que seguir esperando su regreso a los escenarios.

El 1 de marzo, el día de su cumpleaños número 29, las fechas de los conciertos fueron eliminadas de la página oficial. Al mismo tiempo, en el portal de venta de entradas aparecen cancelados los eventos de ciudades como París, Dublín, Munich, Budapest o Praga.

Una vez más, se cree que esta gira que comenzó en marzo de 2022 fue cancelada por los problemas de salud que enfrenta Justin Bieber. Recordemos que su paso por Latinoamérica no sucedió, ya que fue diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt. La noticia la dio él mismo, quien compartió un video en su Instagram mostrando cómo vive.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, comentó en septiembre de 2022.

El síndrome de Ramsay Hunt es una rara afección, la cual es causada por un virus. Este infecta un nervio muy cercano al oído desencadenando irritación y genera una parálisis en la parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones en el cuadro médico.