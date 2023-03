Jena Malone contó el condenable momento que vivió en la grabación de Los juegos del hambre

Con mucho pesar se puede decir que el mundo del espectáculo esconde una cara bastante oscura donde muchas artistas, principalmente mujeres, tuvieron que pasar por momentos condenables durante la producción de un proyecto, poco importa el tamaño del mismo, y Jena Malone puede dar testimonio de ello.



La actriz, cantante y fotógrafa estadounidense de 38 años interpretó diferentes papeles en películas un tanto peculiares y casi de culto como Donnie Darko y Sucker Punch. Sus personajes irradian juventud y un tanto de rebeldía, y esas características la llevaron a participar en la saga de Los juegos del hambre, pero esa experiencia le deja un sabor agridulce.







Y no es para menos, ya que Jena le puso la piel a la entrañable Johanna Mason, pero hubo un hecho durante la filmación de Sinsajo -la segunda parte de la trilogía- que marcó su vida para siempre. Tanto es así que hace poco visitó la capital francesa, justo donde ese rodaje se emplazó, y necesitó hacer un descargo.



“Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al chofer que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento”, así inició Malone un extenso comunicado que, más adelante, dejó una confesión reveladora y por demás condenable.



“Aquel tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una ruptura complicada y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado”, exclamó dejando en claro que tuvo que le fue "muy duro para sanar y aprender, a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma”.

Aún así, Jena subrayó el hecho de que la llenó de "gratitud" haber formado parte de ese cast por las amistades muy cercanas que pudo forjar, así como también el poder interpretar, a su modo de ver, un “increíble papel”.



Actualmente, Malone manifiesta que está lista para superar ese condenable hecho y "recuperar la alegría", así como también se ofreció a ayudar y apoyar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. Pero si de algo hay que estar seguros es que hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason todavía le es algo difícil.