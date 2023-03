Así están los hijos de Richard Gere: la foto privada que se filtró

El tiempo pasa y los niños crecen, eso es algo inalterable de la vida y que no hay nada que lo pueda detener. Es por eso que, gracias a las publicadas en las redes sociales, hoy en día se puede ver cómo han crecido los hijos de las celebridades, como por ejemplo los de Richard Gere.



El actor estadounidense de 73 años contrajo terceras nupcias con la empresaria española Alejandra Silva en abril de 2018 luego de cuatro años de relación. Con una diferencia de más de tres décadas, la pareja se lleva de maravilla y su amor se materializó en dos niños que llegaron con un año de diferencia.



Pasaron meses desde la boda para que Alexander llegue a su vida, a inicios de 2019. Si bien ambos ya habían tenido hijos anteriormente, a Richard le llegó este niño a una edad en la que la mayoría de la gente ya tiene nietos. No pasó mucho tiempo más para que, en plena cuarentena, llegue el segundo niño de la pareja, del cual no ha trascendido su nombre.



Con motivo de su cumpleaños número 40, Alejandra publicó en su cuenta de Instagram una foto suya, de espaldas y caminando en la playa con sus dos hijitos en dirección hacia el mar. Si bien no se puede ver sus caras, la imagen los muestra en un momento íntimo y alegre.



A esta instantánea la acompañó con una descripción que, en inglés, dice: “Gracias a todos por los saludos de cumpleaños. Después de casi tres semanas con todos enfermos en nuestra familia, ¡hoy me siento mucho mejor! ¡Gracias a todos por su amor! ¡Les deseo a todos lo mismo!”. Además, acompañó el mensaje con solo dos hashtags, el de “feliz cumpleaños” y el de “felices 40”.

El primogénito de Richard Gere

El protagonista de Novia fugitiva se casó tres veces y su primer hijo llegó en el año 2000. Homer James Jigme fue concebido con la actriz y modelo Carey Lowell, quien luego fuera su segunda esposa, desde el 2002 hasta el 2016.





El joven, que próximamente cumplirá 23 años, muestra un parecido bien marcado a sus progenitores, pero que se inclina más a Lowell, siendo al momento de la sonrisa que de puede discernir con quién tiene más parecido.



Además de sus trabajos humanitarios y actividades de filantropía, Richard Gere es un devoto padre que, a sus 73 años, al fin pudo conseguir ese equilibrio familiar con el que muchas personas sueñan y anhelan.