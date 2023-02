Tras internarse de urgencia, este es el estado de salud de Richard Gere

La mayoría de las estrellas de Hollywood no necesitan presentación, mucho menos cuando ya guardan un lugar privilegiado entre los actores que saben cómo brillar en la pantalla y conmover con cada interpretación. Richard Gere se encuentra entre los títulos más destacados del séptimo arte y aún piensa ir por mucho más. Este fin de semana, recibimos un gran susto al enteraros que el artista fue internado de urgencia en el Hospital de México tras sufrir un cuadro de neumonía que no lo dejaba disfrutar del todo de sus vacaciones en las tierras aztecas junto a su familia.

El actor de 73 años de edad estaba celebrando el cumpleaños número 40 de su esposa Alejandra Silva en su casa de vacaciones en Nuevo Vallarta, pero sus celebraciones se suspendieron después de que, según los informes, Richard Gere fue ingresó en el hospital local con neumonía.

Richard Gere fue internado de urgencia en el hospital de México tras sufrir un cuadro de neumonía.

TMZ informó que Gere sufría de tos antes de sus vacaciones, pero se agravó tanto durante el viaje que se vio obligado a buscar ayuda médica. Pasó una noche en el hospital y fue dado de alta con antibióticos para recuperarse en casa.

Gere y Silva se casaron en una ceremonia civil secreta en 2018, después de casi tres años de noviazgo, y tienen dos hijos juntos. Los niños estaban con ellos de vacaciones y ella reveló en su cuenta personal de Instagram que toda la familia había estado enferma, pero no específico los padecimientos.

Richard Gere junto a su esposa Alejandra Silva.

"Me desperté esta mañana y vi las noticias y todos sus mensajes amables y preocupados, se está recuperando y se encuentra mucho mejor hoy! ¡Ya pasó lo peor! ¡Gracias a todos por sus dulces mensajes, realmente los apreciamos!", aseguró la pareja del actor. Gere estuvo casado anteriormente con la modelo Cindy Crawford y la actriz Carey Lowell.

Él y Lowell comparten un hijo de 23 años, Homer. Hablando de su matrimonio con Silva, Gere comentó: "He encontrado la vida tranquila y feliz que siempre he buscado. Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerlo le dio sentido a mi vida. Era sentir que alguien se acercaba y me mostraba mi verdadero camino".