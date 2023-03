Las fotos de Bella Thorne por las que la echaron de Disney

Hay artistas que quieren despegarse de la imagen con la que se dieron a conocer, principalmente para demostrar la versatilidad de su talento, pero también para ganar un poco de libertad. Así lo hizo Bella Thorne, que elevó el tono de sus producciones fotográficas para despegarse de esa imagen de “chica Disney”.

Nacida el 8 de octubre de 1997 en Pembroke Pines, Florida, Estados Unidos, Bella incursionó en la actuación desde niña y, a medida que fue creciendo, tuvo participación en varios programas family friendly y que la llevaron a dar el gran salto a la cadena especializada en contenido infantil.

A los 13 años, debutó en Disney Channel con el protagónico en Shake it up, junto con Zendaya, y que estuvo al aire durante tres temporadas, ayudando a fijar esa imagen angelical que la productora de Mickey Mouse busca crear en sus talentos adolescentes, principalmente con las chicas. Sin embargo, eso es algo que Thorne no quiso mantener.

A medida que fue creciendo, Bella fue tomando otros caminos que de a poco se distanciaban de las orejitas del ratón. Participó en películas, series de televisión y hasta incursionó en la música, pero a medida que fue pasando a la adultez, eran otras las preocupaciones que quiso atender.

Empezó a crear su propio contenido, no solo con el lanzamiento de su primer álbum, sino con la creación de su propio sello discográfico y hasta con su interés por la dirección. Esto último fue una declaración expresa de que ya no quería saber más nada con Disney, ya que las producciones que encabezó fueron para la plataforma Pornhub, la más grande referente en el contenido para adultos.

Sumado a esto, Thorne se unió a la plataforma OnlyFans en 2020, donde publica fotos subidas de tono para aquellos que acceden mediante una suscripción mensual. También hay que mencionar sus redes sociales, donde también sube sensuales fotos luciendo su figura con atuendos sugerentes.

Muy atrás quedó aquella niña que bailaba A todo ritmo en Disney Channel, porque ahora es una mujer que explota su figura y la libertad de poder mostrarse, e indaga en la sexualidad desde las historias que dirige.

Motivada por el calor de su sangre latina, también se interesa por distintas causas con las que colabora, como la toma de conciencia y la prevención del acoso escolar, y hace de su cuerpo el mejor vehículo para manifestarse, así como su curiosidad y talento para mostrar y contar aquello que la interpela.