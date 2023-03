Explosivo: cuál es la relación que une a Robert Pattison y la ex de Leonardo Di Caprio, Camila Marrone

Hay muchas situaciones que pueden conectar a dos personas y generar, como mínimo, una anécdota. Sea cual sea el incidente que haya unido a dos o más personas, quedará en la historia de vida de los participantes, y eso pasó con Camila Marrone, la ex de Leonardo Di Caprio, y Robert Pattinson.



La modelo y actriz de ascendencia argentina, se encuentra en promoción de la última serie en la que trabajó, Daisy Jones & The Six (que se emite por Amazon Prime Video), y fue al programa Jimmy Kimmel Live y contó un suceso que vivió a fines de diciembre.



Camila es californiana, pero de sus padres Máximo Marrone y Lucila Polak heredó el gen argento, y con ello vino una pasión de multitudes: el fútbol. Y como mucha gente, estuvo más que pendiente al mundial de Catar y el andar de La Scaloneta.







Además del significado que tiene el balompié en estas latitudes, Camila le contó a Jimmy que, saliendo a ver el partido final entre la selección de Lionel Messi y Francia, intentó abrir la puerta de su habitación y quedó encerrada.



"Yo estaba por ir por mi Uber, el picaporte se cayó y me quedé encerrada en mi habitación de Londres antes de la final. Tenía un pequeño iPhone con un plan internacional de data roaming con el que intenté obtener señal", contó y nombró a quienes le envió su pedido de S.O.S.



Con ese nivel de conectividad, se contactó con Suki Watherhous y su novio, el actor Robert Pattinson, para que vayan a su auxilio. Y lo hicieron, incluso cuando se encontraban en una reunión familiar.

Una vez que llegaron a su encuentro, pudieron asistirla y abrirle la puerta de la habitación forzándola.

Sin embargo, el momento de satisfacción y la alegría de haber resuelto el problema no duro mucho, ya que así como entraron, la puerta volvió a cerrarse y dejó encerrados a los tres.

Por fortuna, Camila pudo disfrutar (y sufrir) la consagración de la selección argentina en la capital catarí y festejar desde lo más profundo de su corazón que adoptó por herencia los colores celestes y blancos. Y este hecho suma condimentos a un bello recuerdo en el final del 2022.