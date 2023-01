El polémico look de Robert Pattinson en el desfile de Dior

La moda masculina tambien cuenta con sus Semanas de la Moda al igual que el pret-a-porter o la alta costura. Este 2023, la Fashion Week se ha instalado en Milán y París con varios desfiles de distintas marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci y Dior. Esta última firma tuvo su desfile el pasado viernes 20 de enero, en el que se congreraron artistas como Eddie Redmayne, David y Brooklyn Beckham, y Robert Pattinson.

El actor es embajador mundial del perfume Dior Homme y ha mantenido su alianza con la casa de moda desde hace varios años. No solo es la cara de la fragancia, sino que también es parte de sus referentes para enseñar el estilo masculino de la empresa. Robert Pattinson arribó este viernes al desfile de Dior con un significativo look que llamó la atención de los presentes y de sus seguidores en las redes.

El look de Robert Pattinson en el desfile de Dior Invierno 2023. Foto: Instagram @dior.

Robert llevó un estilismo previo a su lanzamiento, que se vería sobre esa pasarela, compuesto por un kilt brillante en azul oscuro, chaqueta furry marrón, medias negras hasta la rodilla y botas de ecocuero negro.Sin lugar a dudas, el actor fue quien más resaltó en esa tarde de desfile y la polémica no tardó en llegar. Hubo una serie de críticas como de elogios hacia la estrella y hacia su atuendo protagonizado por un kilt.

El kilt no es una invención moderna, ya que esta prenda se usa desde el siglo XVIII e incluso es parte de la tradición popular escocesa. En el presente se pueden encontrar miles de variaciones o modelos del kilt como éste que llevó Robert Pattinson. La singularidad de esta pieza se mantuvo en los brillos, algo que no se ha visto anteriormente, y lo que nos da una pauta de que Dior quiere acercarse un poco más hacia las nuevas generaciones, la que en su mayoría piensan que el género no define la indumentaria.

Robert Pattinson es su embajador más joven y fue su elegido para llevar este outfit, gracias a que el actor es seguido por miles de adolescentes o jóvenes adultos que quieren cambiar su manera de ver la moda. Este grupo fue el que defendió la estética elegida por el actor y lo felicitó también por añadir botas consideradas popularmente solo para mujeres.

¿Totalmente aprobado o desacertado? Foto: Instagram @justjared.

Como pasa en esta situaciones, siempre hay dos bandos y, en este caso, hubo un grupo de detractores del look. Quienes criticaron el atuendo lo hicieron por el lado de que la conjunción de prendas no fue la más adecuada para favorecer al actor. Algunos expertos en moda explicaron que la idea del kilt fue buena, pero que no estuvo bien acompañada.

Por un lado, la chaqueta peluda produjo un contraste negativo con el textil y color del kilt, como también añadió mucho volumen en su torso que no fue equilibrado en su zona inferior. Además, el largo de la botas dividió su figura y achicó sus piernas generando que su torso se viese extra largo y sus piernas muy cortas. Defendieron la idea de que el kilt podría haberse combinado con una camisa blanca clásica o una blusa negra con transparencias para mantener la línea de un outfit más formal o elegante.

Los dos lados de la historia tienen sus propias versiones y sus argumentos claros para defenderse. La realidad es que Robert Pattinson logró que la gente hablara de su look y, por sobre todo, de Dior. ¿Qué piensan de este estilismo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómodo!