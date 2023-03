Ángela Aguilar se cansó de los rumores sobre posibles noviazgos y lo aclaró en sus redes

En más de una oportunidad, Ángela Aguilar se convirtió en la protagonista de rumores de romance. Esto se debe a que la muchacha es muy hermosa y siempre se roba todas las miradas en sus redes sociales, conciertos que realiza y también eventos en los que aparece. De esta manera, muchas personas creen que es imposible que no esté acompañada de un galán.

En las últimas horas, fue consultada sobre este tema en su cuenta oficial de Instagram. Aunque en alguna oportunidad hubiese preferido quedarse callada, en esta ocasión prefirió hablar con la verdad y revelar finalmente si está acompañada por un misterioso hombre. ¡Te contamos qué dijo a continuación!

¿Ángela Aguilar tiene novio? Esto dijo la cantante

Durante el mes del amor, la estrella concedió una entrevista donde se animó a hablar de su interés en los hombres y en lo que busca en un romance. De esta manera, la muchacha reveló que le encanta estar enamorada y también sufrir el sentimiento del desamor. Por lo cual, nunca se cierra a conocer a alguien nuevo.

“Yo creo que el corazón se lo entrego a una persona y esa a mí, yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor, me fascina el desamor, me encanta expresar los sentimientos, por eso soy cantante”, expresó en su momento Ángela Aguilar.

Asimismo, dio detalles de cómo debería ser el muchacho que conquiste su corazón: “Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista“. Desde que estas declaraciones salieron a la luz, los rumores sobre romance y vinculaciones con otros hombres del mundo del entretenimiento no tardaron en surgir.

En las últimas horas, la hija de Pepe Aguilar se animó a hacer preguntas y respuestas en Instagram. De esta manera, recibió una pregunta anónima por parte de un fanático que le consultaba si estaba en pareja en la actualidad. Lejos de dar muchas vueltas, la intérprete respondió rápidamente y sin problemas.

En la historia que compartió en las redes, podemos ver que la cantante respondió con un rotundo “no“. Esto significa que todos los rumores de romance son mentira, y que la estrella se encuentra disfrutando de su soltería en este preciso momento. Aunque tenga interés en conocer a alguien nuevo, todavía no llegó la persona indicada.

Tiempo atrás, declaró que el día que tenga novio ella misma iba a dar a conocer la noticia: “Se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo siempre soy muy honesta con ustedes y, en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar. Pero, ahorita, felizmente soltera”.