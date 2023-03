Una actriz de Los Juegos del Hambre reveló que fue abusada por un compañero de trabajo

La franquicia de Los Juegos del Hambre, protagonizada por Jennifer Lawrence, fue una de las más exitosas de lo últimos tiempos luego de Harry Potter y Crepúsculo. Estas cintas le abrieron el camino a muchos actores que hoy se posicionan en el podio de Hollywood y algunos han sido premiados por sus excelentes interpretaciones. Sin embargo, esta semana se hizo pública una noticia que dejó a todos los fanáticos conmocionados: la actriz Jena Malone reveló a través de su cuenta de Instagram que fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros de trabajo mientras rodaban una de las películas y que le costó todos estos años poder asimilarlo y exteriorizarlo.

Jena Malone personificó a Johanna Mason en Los Juegos del Hambre, y estuvo presente en la saga de películas protagonizadas por Jennifer Lawrence desde Catching Fire que llegó a la pantalla grande en 2013. Ahora la joven intérprete dejó shockeados a sus seguidores en Instagram con esta revelación sobre el difícil momento que le tocó atravesar en el pasado.

Jena Malone, actriz de Los Juegos del Hambre, reveló en sus redes sociales que fue abusada sexualmente por un compañero del elenco.

Jena Malone escribió en su posteo: "Esta foto fue tomada justo después de terminar Sinsajo: Parte Dos y tuve que despedirme de todos en el set. Estábamos filmando en una hermosa propiedad en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir en este campo para poder llorar y capturar este momento”, hasta allí todo normal pero luego llegaría la revelación menos pensada.

"Este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercana y este papel increíble que me tocó interpretar. Una mezcla arremolinada de emociones que ahora estoy aprendiendo a clasificar", remarcó Jena Malone con mucho valor.

"Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios de comunicación dentro de sí mismos. Envíenme un mensaje privado si necesitan un espacio seguro para ser escuchados", manifestó Jena Malone en clara alusión a todas aquellas personas que hayan sufrido un evento traumático de las mismas características que ella.

Frente a la afirmación de que su agresor quedó libre de culpa y cargo porque ella no reveló su identidad, Jena Malone expresó: "No, eso no es cierto. Usé la justicia restaurativa para permitir la curación, la responsabilidad y el crecimiento con la otra persona. Fue un proceso difícil, pero creo que realmente me ayudó a superar algunas de las partes más difíciles del duelo", al mismo tiempo destacó que no sabía cómo el sistema judicial podía ayudarla a mejorar aunque sí cree que puede ser útil “de alguna manera”.