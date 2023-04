Tras recibir amenazas de muerte, el abogado de Yailin “la más viral” rompe el silencio

A tres semanas del nacimiento de Cattleya, la hija de Yailin y Anuel AA, la cantante dominicana pasó un desagradable momento al ser amenazada de muerte, por lo que el abogado de la artista rompió el silencio y habló del tema. A través de un video difundido en redes sociales, una mujer conocida como "La Lominera" dijo que vaciaría el cargador de su arma en la cabeza de “la más viral”, lo que provocó la preocupación de todos sus fans. "Le voy a vaciar la nueve milímetro que yo tengo en la cabeza", dijo la mujer en la plataforma TikTok.

El abogado de Yailin ya interpuso una denuncia contra la mujer que amenazó de muerte a la cantante,

Asimismo, “La Lominera” dijo que ya mató a un delincuente y que no tiene miedo de estar presa. "¿Qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca", dijo en el video, que fue trasmitido por programas como “Lo sé todo” de WapaTV y “Hoy Día” de Telemundo.

Esta mujer dejó en claro que no le importa que la dominicana tome todas las medidas de seguridad, ya que de igual manera llevaría con éxito su cometido. "Todo lo que me robó me lo va a pagar. Donde quiera que yo me tope con Yailin la más viral, en cualquier barrio, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad", expresó “La lominera” en el video que se ha hecho viral en TikTok.

Según reportó el programa “El Show de Enrique Santos” de “iHeartRadio”, el abogado de Yailin “la más viral”, Andrés Toribio, aseguró que hay una denuncia puesta y que el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT) "fue puesto en conocimiento" sobre la amenaza que recibió su cliente.

Hasta el momento, la cantante dominicana no se ha pronunciado sobre la amenaza de muerte que recibió de parte de “La Lominera”, y se espera que en las próximas horas se tengan avances sobre la denuncia realizada por el abogado de la madre de Cattleya.