Vuelta de página: Brad Pitt vendió la extravagante casa donde vivió con Angelina Jolie

Luego de divorciarse de Jennifer Aniston, con quien conformó una de las parejas más queridas de los ‘90, llegó a su vida Angelina Jolie, otro de sus grandes amores. Con ella compartió la vida durante 12 años pero las diferencias irreconciliables llegaron y aunque habían conformado una gran familia junto a sus seis hijos, el exitoso matrimonio de Hollywood decidió ponerle fin a su vínculo. Ahora Brad Pitt acaba de vender la propiedad en la que vivió con la intérprete de Maléfica ubicada en Hollywood Hills por un precio más que razonable.

Brad Pitt acaba de vender la casa en California que fue parte de su patrimonio durante casi tres décadas y que era utilizada por el actor para desarrollar sus habilidades arquitectónicas, además de ser la casa que compartió con Angelina Jolie. Según el portal TMZ, fuentes inmobiliarias les confirmaron que el también productor de cine estadounidense vendió el inmueble por 39 millones de dólares, es decir, más de 711 millones de pesos.

La casa que fue construida en 1910 por un magnate del petróleo y donde Jimi Hendrix escribió la canción May This Be Love, fue adquirida por Pitt en 1994, luego de que la actriz Cassandra Peterson, presentadora de programas de terror como Elvira, Mistress of the Dark, se la vendiera en 1.7 millones de dólares.

Brad Pitt vivió en la casa que acaba de vender durante muchos años y fue el hogar en el que formó su familia junto a su ex esposa Angelina Jolie y sus seis hijos, hasta que los actores se separaron en 2016. Brad compró varios lotes adyacentes a la propiedad a lo largo de los años y estuvo muy involucrado en el diseño y la construcción de nuevas estructuras y la remodelación de las antiguas.

La casa principal tiene más de 2 mil metros cuadrados, además cuenta con un skate park, un salón de baile, una sala de cine, un garaje para motocicletas, una morada de piedra y un enorme estanque para peces koi. La residencia está rodeada de exuberantes jardines, lo que la hace completamente privada, además de ubicarse en una comunidad cerrada de Hollywood Hills.

Brad Pitt intentó vender su casa en enero de este año por 45 millones de dólares, y de acuerdo con el portal de noticias, la traspasó por una cantidad menor debido a que en breve se mudará a Carmel, California.