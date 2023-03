El sorprendente debut de Florence Pugh como compositora y cantante

Aunque Don’t Worry Darling no haya tenido el éxito esperado por la crítica y la audiencia, la que sí se llevó todos los aplausos por su increíble interpretación fue Florence Pugh, a quien inmediatamente la invitaron a formar parte de otros proyectos. En lo que va de su carrera, la actriz de Marvel se ha probado en papeles muy versátiles, por eso, los cineastas no tienen dudas al pensar en ella para su siguiente proyecto. Se viene A good person, una cinta en la que tuvo su oportunidad de lucirse no sólo en la actuación sino también en sus dotes como compositora y cantante.

A Good Person sigue la historia de Allison, que tras años de sufrimiento luego de participar en un accidente fatal de autos forma un vínculo con el hombre que iba a ser su suegro en aquel entonces. El film es un drama norteamericano escrito y dirigido por Zach Braff con el protagónico principal a cargo de Florence Pugh que verdaderamente se comprometió con este proyecto incluso llegando a cantar y componer música para el film.

Florence Pugh se comprometió realmente con su nuevo personaje en A good person y compuso las dos canciones que forman parte de la banda sonora del film.

La actriz de Marvel escribió e interpretó dos canciones: la balada ambiental lenta The Best Part y el tema impulsado por el piano I Hate Myself. Cada uno se presenta en la película cantada por su personaje, Allison, una cantante prometedora cuya carrera se ve afectada por una tragedia personal. En ese contexto, Florence Pugh tomó la iniciativa de ser ella misma la encargada de darle forma a este aspecto de su personaje.

“Escribí estas canciones para que las interpretara mi personaje Allison en la película, pero también como una forma de procesar y digerir su forma de pensar y su actualidad mental”, explicó Pugh. “Fue increíblemente útil y difícil porque quería una canción que reflejara el odio que sentía hacia ella misma de una manera que la audiencia realmente pudiera entender”, agregó la joven actriz.

Florence Pugh no sólo compuso las dos canciones sino que también se anima a cantarlas.

A Good Person es protagonizada por Morgan Freeman, Molly Shannon, Chinaza Uche, Celeste O´Connor, Zoe Lister-Jones y Alex Wolff. La banda sonora del film, además de los temas de Florence Pugh, incluye canciones de Velvet Underground y Fenne Lily. El score fue escrito por Bryce Dessner de The National también conocido por sus trabajos para películas como The Revenant y C'mon C'mon.

Florence Pugh protagonizó recientemente los dramas The Wonder y Don't Worry Darling. Próximamente podrás disfrutar de su capacidad como actriz en una lista de proyectos de alto perfil de Hollywood como Oppenheimer de Christoper Nolan, la segunda parte de la nueva versión de Dune de Denis Villeneuve y la película de Marvel, Thunderbolts, donde vuelve a personificar a Yelena Belova, la nueva Black Widow.