Esta es la razón por la que Miguel Bosé tardó tanto tiempo en salir del clóset

Luego de las polémicas desatadas en torno a su figura, como no querer vacunarse contra el Covid-19, su separación mediática de Nacho Palau, la preocupación por su salud mental, Miguel Bosé regresó a España para promocionar su venidera biopic y, además, para ser parte del jurado de un nuevo programa que busca talentos. El Hormiguero lo invitó a sentarse en su mesa y allí surgió una interesante charla en la que el artista se animó a hablar sobre su sexualidad y la relación con sus padres.

Lejos de evitar el tema, el cantante volvió a defender su postura crítica ante las medidas restrictivas que impusieron los gobiernos a causa de la pandemia, al mismo tiempo que pedía respeto para quienes, según él, se salen del discurso oficial. "Yo emití mi parecer. No pasa nada: tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos. Resultó que el derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente había desaparecido", señaló el cantante.

Miguel Bosé abrió su corazón en El Hormiguero como nunca antes.

Además, Miguel Bosé habló con franqueza sobre su orientación sexual, algo sobre lo que hasta hace poco mantenía en privado. En sus primeros años de carrera, liberado ya de la pesada carga que suponía ser el hijo de dos figuras tan famosas como la actriz Lucía Bosé y el torero Luis Miguel Dominguín, el artista optó por ocultar su bisexualidad por presiones de su disquera y, en último término, por la presión social.

"En mi casa no había ese tipo de problemas, pero en la discográfica no querían que lo dijera. En aquella España todavía esas cosas no se podían hablar abiertamente. Era un suplicio. Yo cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera de un lado o de otro”, declaró el artista español.

Miguel Bosé reveló por qué tardó tanto tiempo en revelar su orientacion sexual.

“Al final tenía que mentir. Viví mucho de espaldas a mí mismo, pero me decían que tenía que fingir. Era horrible, pero bueno, eso también enseña", confesó en su conversación con Pablo Motos, con el que también habló sobre su tensa relación con su papá.

"Mi relación con mi padre era mala al principio. No me quería, pensaba que yo no era un heredero digno y me trataba feo. Pasado el tiempo, forcé yo el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía para nada con el que había conocido. Era un hombre con una ternura increíble, de una calidez increíble, divertido hasta más no poder, un hombre brillante, rápido. Era fascinante", se sinceró el artista.