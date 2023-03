Cómo es la relación de Ben Affleck con su menos famoso pero idéntico hermano

Ben Affleck es uno de los actores más reconocidos del mundo Hollywood, sobre todo con la exposición que ganó en este último tiempo tras su matrimonio con Jennifer Lopez. Sin embargo, no se sabe mucho acerca de su vida privada y familia, por lo cual detallaremos el vínculo que tiene con su famoso hermano menor: Casey Affleck.

En la familia Affleck primero llegó Ben y tres años después, Casey. Su madre, Anne enseñaba en una escuela; mientras que Timothy, el padre, hacía de todo un poco, alternando de conserje, mecánico y mozo con su verdadera vocación de director y actor en la Compañía de Teatro de Boston.

Ben Affleck junto a su hermano tres años menor, Casey Affleck.

Hay cosas que se heredan desde la familia, y es por eso que la pasión por la industria del entretenimiento fue heredada de Timothy hacia sus dos hijos. Esto más allá de la disfuncionalidad de la familia, ya que se sabe que el padre tuvo problemas con el alcohol, algo que persigue al mayor de sus hijos.

Ben se transformó en un actor, escritor, director y productor que ha estado activo en la industria desde los años 90. A los 25 años ganó su primer Oscar por la película 'El indomable Will Hunting', y durante la última década recaló en el mundo de DC para personificar a Batman, entre otros proyectos.

Casey fue por un rumbo muy parecido dentro de la industria, aunque con menos flashes que su hermano mayor. Pasó por diversos proyectos, con cameos y papeles secundarios pero también algunos protagónicos, manteniéndose activo desde 1988.

'El indomable Will Hunting', 'El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford', 'Adiós, pequeña, adiós', 'Out of the Furnace', 'Triple Nine' y más fueron algunos de sus papeles destacados, ganando un Óscar por 'Manchester by the Sea' en 2016.

Ben y Casey Affleck en 'El indomable Will Hunting', junto a Matt Damon que está debajo.

Pero lejos de cualquier rivalidad que pueda existir entre hermanos que se encuentran dentro de la misma y cruel industria o marcados por el pasado de una familia disfuncional, tanto Ben como Casey tienen una excelente relación en la que se apoyan mutuamente y son incondicionales.

Incluso trabajaron juntos en varios proyectos, muchas veces con Ben detrás de las cámaras como director. 'Good Will Hunting' de 1997 los puso a ambos en el mapa, pero fue solo la primera de una serie de colaboraciones exitosas entre los dos hermanos, como 'Chasing Amy', '200 Cigarettes', 'Gone Baby Gone' y más. Casey Affleck ganó un Óscar en 2016 por la película 'Manchester by the Sea'.

"Llegas a donde has tenido suficientes fracasos y te das cuenta de que tienes un hermano. ¿Vas a arruinar la relación siendo competitivo sobre quién va a estar en una película? ¿Estás bromeando?", dijo tiempo atrás Casey sobre la relación que lo une a Ben.

Y sobre esa complicada infancia que los marcó y unió para siempre agregó: "Solo nos teníamos el uno al otro mientras crecíamos. Mi papá no estaba y mi mamá trabajaba muy temprano en la mañana hasta la noche, así que estábamos juntos en la infancia y compartimos todo ese tiempo y todas esas experiencias". Hermanos unidos: Ben y Casey Affleck tienen una gran relación.