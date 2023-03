Frente al espejo, Danna Paola lució un top blanco que dejó ver sus marcadas abdominales

Cada vez que Danna Paola comparte una nueva publicación en Instagram suma más y más admiradores porque aparte de una belleza descomunal es dueña de un físico envidiable producto de su entrenamiento diario que no puede faltar en su rutina. La cantante tiene una agenda demasiado ocupada pero no puede faltar la actividad física que la apasiona, desestresa y la ha ayudado a moldear una silueta para el infarto en los últimos meses.

Danna paola se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera, y mientras perfecciona sus performances para lucirse cada vez mejor sobre el escenario, no deja de lado su costado más fitness. La reconocida compositora es una verdadera fanática del entrenamiento y lo deja claro en cada una de sus postales en las redes sociales. En una de sus últimas publicaciones posó con un sensual top deportivo y dejó al descubierto su marcado abdomen.

Con un top blanco deportivo, Danna Paola enseñó sus marcadas abdominales.

Este post recogió más de 2.5 millones de interacciones en cuestión de horas. Se puede ver a Danna Paola frente al espejo haciendo uso de un top blanco deportivo y una fina prenda inferior haciendo juego. En dichas fotografías, la cantante no sólo se deja ver al natural sin una gota de maquillaje, sino también se encarga de descubrir su espléndido abdomen.

El presente que vive Danna es producto de sus múltiples rutinas de entrenamiento. En los últimos años, logró cambiar su figura radicalmente y los resultados se encuentran a la vista. Mientras espera con muchas ansias su cumpleaños número 28, Danna Paola presume su figura envidiable, como también de una piel de ensueño y un estado físico aún más increíble.

Danna Paola es una apasionada del entrenamiento físico y de la buena alimentación.

La descripción de dicha publicación reza: “Por más que huyas, te encontrarás en cada espejo. Me encontré… eres tú, otra vez”. Sus seguidores, por otro lado, no pudieron evitar deshacerse en elogios así como reclamar la efectiva rutina de la cantante. Con respecto al rol que el entrenamiento cumple en su vida, Danna agregó: “me encanta el spinning y bailar. No soy de meterme en un gimnasio”.

De esta manera, Danna Paola vuelve a subir la temperatura de Instagram con un sorprendente carrusel. Semanas atrás, había hecho esto mismo con una fotografía correspondiente a uno de sus conciertos, donde se lució vistiendo un escotado conjunto de dos piezas que dejó poco a la imaginación. En aquella oportunidad, Danna optó por un look mucho más natural para que su rostro pudiera ser protagonista.