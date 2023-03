El motivo por el que Sam Asghari, el esposo de Britney Spears, se mostró completamente en contra de las tutelas legales

Britney Spears vivió realmente un infierno durante los 13 años que estuvo bajo la tutela legal de su padre, quien era el que tenía el poder de decisión sobre su vida profesional y personal. A fines de 2021, y tras un largo proceso judicial, la Princesa del Pop se pudo liberar de estas cadenas y se distanció completamente de su familia para formar una nueva junto a su pareja, Sam Asghari. Sin embargo, este tema vuelve a estar en boca de todos luego de lo ocurrido el fin de semana pasado con Amanda Bynes que fue encontrada sola caminando desnuda por Hollywood Boulevard.

Este último incidente ha reabierto el debate sobre si la antigua estrella infantil estaba preparada o no para retomar las riendas de ciertos aspectos de su vida tras haber pasado casi una década tutelada. En marzo de 2022 un juez determinó que estaba capacitada para hacerse cargo de sus finanzas, pero que su mamá seguiría participando en todo lo relacionado con las decisiones que afectaran su salud o su tratamiento médico. En aquel momento sus papás apoyaron incondicionalmente a Amanda a la hora de poner punto final a la tutela y por el momento parece que no consideran necesario revertir esa decisión.

Amanda Bynes fue encontrada sola caminando desnuda por Hollywood Boulevard y esto volvió a encender el debate sobre las tutelas legales.

Sam Asghari, el actual esposo de la princesa del pop, tiene una opinión muy clara acerca de la utilidad de este tipo de figuras jurídicas basada en su propia experiencia. Aunque no se ha pronunciado directamente acerca del caso de Amanda, tras presenciar lo que tuvo que soportar Britney mientras otras personas tomaban decisiones en su nombre, no le cabe duda de que nadie se beneficia en ese tipo de situaciones.

"La tutela fue una historia de mi****. Jamás debería haber ocurrido. Debería ser ilegal imponerle una tutela a cualquier persona y es lo peor que ha ocurrido en este país. Se supone que estamos en el país de la libertad. Jamás debería haber sucedido algo así, especialmente a alguien como ella", aseguró el modelo y actor en declaraciones al portal TMZ.

Sam Asghari se mostró completamente en contra de las tutelas legales.

Britney Spears insiste en que su conducta no es más que el resultado de su autonomía personal, recuperada a finales de 2021 tras 13 años bajo una tutela judicial. Recordó que, a diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando ingresó en rehabilitación y perdió ciertos derechos, ahora es una mujer libre y dueña de sí misma.

"Mi estómago enferma al ver que es legal que algunas personas se inventen la historia de que he estado a punto de morir... Quiero decir, esto ha llegado a un punto en el que tengo que decir basta", escribió la Princesa del Pop. "La verdad es que no me sorprende, obviamente hay mucha gente que no me desea nada bueno. Pero, de nuevo, lo estoy haciendo lo mejor posible", agregó.