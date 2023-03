¿El final de la guerra? Hailey Bieber y la devolución de gentilezas a Selena Gómez

Desde hace ya muchos años en Hollywood está implantada una enemistad irreparable entre Selena Gómez y Hailey Bieber, luego del escándalo que surgió luego de que esta última inicie una relación junto al ex de la primera. Hablamos, por supuesto, de Justin Bieber, la tercera y fundamental pieza de este conflictivo triángulo.

Hubo mucho murmullo alrededor de Selena y Hailey, y la visión que tenían una sobre la otra. Pero la guerra parece haber cesado después de tanto distanciamiento, y de hecho ya a finales del año pasado ambas se sacaron una foto juntas para calmar las aguas.

Hace unos meses, Hailey Bieber y Selena Gómez se fotografiaron juntas para apaciguar la guerra.

El problema radica, sobre todo, en los fans de ambas y la ola de haters que aparecen de un lado o del otro. Ambas facciones son fieles defensoras de sus ídolas, pero cuando se supera un límite y el fanatismo se convierte en violencia ya pasa a ser absolutamente repudiable.

Hace unos días, Hailey se comunicó con Selena para avisarle que había recibido amenazas de muerte y una "odiosa negatividad" hacia su figura. La intención fue entablar un diálogo para ver qué solución podían encontrar.

La respuesta de la ex chica Disney fue clara, lanzando un contundente mensaje a sus fans en sus redes: "Ella se puso en contacto conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y tanta negatividad. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que esto se detenga", pidió.

A su vez, las dos estrellas comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram y un manto de tranquilidad se asomó después de tantos años de distanciamiento.

El primer posteo de Selena Gómez, pidiendo detener la ola de odio hacia Hailey Bieber.

Por su parte, la modelo también agradeció de manera pública este gesto de Selena: "Quiero agradecer a Selena por hablar, ya que ella y yo hemos estado discutiendo durante las últimas semanas cómo superar esta narrativa sobre ella y yo. Millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto, que es extremadamente dañino".