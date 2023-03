Cómo fue la escalofriante infancia de Charlize Theron y la relación con su padre

Para todos hoy es una consagrada estrella e ícono en Hollywood, sin embargo la infancia de Charlize Theron estuvo muy lejos de ser aquella que algunos nos imaginamos llena de flashes y las mieles del éxito. Sobre todo si hablamos de su infancia y la relación con su padre, un vínculo tan tormentoso como escalofriante.

Charlize nació el 7 de agosto de 1975 en Benoni, ciudad ubicada al noreste de Sudáfrica. Le tocó vivir en un entorno complejo, cerca de la pobreza y rodeada de conflictos. Su familia no escapaba a esta regla.

Charlize Theron es una de las más talentosas y extraordinarias actrices de Hollywood.

"En los 90 (Sudáfrica) era el país con más homicidios del mundo, más casos de SIDA y más accidentes de tráfico. La vida no tenía valor. Recuerdo la primera vez que vi un mapa y descubrí dónde estaba Sudáfrica. Todo lo bueno sucedía lejos de allí", contó la actriz hace unos años a la revista Vanity Fair.

La estrella creció en una humilde granja en la que todos los días se levantaba a la madrugada y ordeñaba vacas como parte de su rutina. Pero dentro de la familia existía un miembro conflictivo: su padre.

Charles Theron tenía muchos problemas con el alcohol, y si bien nunca llegó a agredir físicamente a Charlize y a Gerda (la madre de la actriz), las amenazó constantemente durante años.

Todos estos violentos episodios tuvieron un pico el 21 de junio de 1991, cuando la estrella tenía apenas 15 años. Esa noche, Charles llegó a su casa totalmente alcoholizado acompañado de su hermano; cada uno portaba un arma y comenzaron a disparar y a amenazar a Charlize y Gerda.

Charlize Theron de pequeña junto a sus padres, Charles y Gerda.

La artista se encerró en su habitación y su padre empezó a amenazarla de muerte desde la puerta. Ante la situación, su madre encontró un arma y sin dudarlo disparó a los dos hombres para defender a su hija.

Ambos murieron en el acto, pero no presentaron cargos contra ella ya que para la justicia sudafricana dictaminó que todo había sucedido en "legítima defensa". Gerda fue absuelta, y Charlize pudo cerrar un episodio muy traumático y violento de su vida. Charlize Theron agradece el apoyo en todo momento de su madre, Gerda.

¿Cómo evitó referirse a esa tragedia por años? "Simplemente fingí que no había sucedido. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre había muerto en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia", destacó hace unos años.

Theron agradece haber tenido siempre a su madre acompañándola, y por eso enaltece todo lo que hizo Gerda por ambas. "Tengo una madre increíble... Ella es una gran inspiración en mi vida. Nunca ha tenido terapia. Una madre que realmente nunca tuvo terapia tratando con algo así, tratando de apartar a su hija de eso. Su filosofía era: 'Esto es horrible. Ahora tengo que hacer una elección. ¿Esto te define? ¿Vas a hundirte o vas a nadar?'", reflexionó.