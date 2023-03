La insólita propuesta que recibió Rihanna de un desconocido

La mayoría de los artistas están malacostumbrados a recibir a grupos de fans que descubren dónde viven sus ídolos o, lo que es peor, acosadores o personas mal intencionadas intentando obtener algo de las celebridades. En esta oportunidad, un hombre fue arrestado en la propiedad de Rihanna por aparecerse sorpresivamente e intentar pedirle matrimonio. Sin embargo, no es la primera vez que le sucede a la intérprete de Umbrella por lo que ya sabe qué medidas tomar al respecto.

La policía tuvo que ir a casa de Rihanna el jueves pasado después de que un hombre llegara con la intención de proponerle matrimonio. El desconocido había viajado desde Carolina del Sur a Los Ángeles y consiguió localizar la casa de la cantante de Diamonds, pero fue detenido casi inmediatamente por su equipo de seguridad. Tras descubrir cuáles eran sus intenciones, el personal llamó a las autoridades y la policía se llevó al hombre esposado en una patrulla para posteriormente interrogarlo, esto de acuerdo con información de TMZ.

El jueves pasado la policía encontró a un desconocido en la propiedad de Rihanna.

Finalmente se determinó que no había infringido ninguna ley, pero se le pidió que se fuera y que no regresara más. No está claro si Rihanna, que actualmente está esperando un bebé y tiene otro retoño de 10 meses con su pareja A$AP Rocky, estaba en casa en ese momento. Pero no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar. En mayo de 2018, un hombre llamado Eduardo León pasó 12 horas dentro de la casa antes de ser encontrado por su asistente personal.

El desconocido quería pedirle matrimonio a Rihana según él mismo testiicó.

Cuando fue detenido por la policía, afirmó que pretendía tener relaciones sexuales con Rihanna, con quien por suerte no llegó a cruzarse, aunque aclaró que no lo habría hecho sin su consentimiento. Más tarde se declaró culpable de acoso, vandalismo y resistencia a la autoridad, y fue condenado a cinco años de libertad condicional y a participar en un programa para delincuentes con "trastornos mentales y/o problemas por consumo de sustancias", y Rihanna consiguió una orden de alejamiento en su contra.

No es la primera vez que Rihanna se enfrenta a esta situaciones de inseguridad.

En 2015 salió a la luz que un hombre que había estado mandándole amenazas de muerte se había acercado hasta su casa y se había tomado varios selfies en el exterior, y en 2014 la policía de Nueva York detuvo a otro hombre que fue a su casa en Soho para intentar entregarle personalmente un mensaje tras haberle enviado múltiples cartas a su dirección de Los Ángeles.