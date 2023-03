La actriz que besó a Elvis Presley y eligió ser monja antes que una estrella de Hollywood

Hollywood siempre sorprende al mundo con sus historias tan particulares como extrañas. Algunas tienen más sentido que otras, aunque lo cierto es que el ambiente está tejido por relatos que a veces no tienen explicación. Uno de estos últimos casos es el de Dolores Hart, la mujer que le dio el primer beso a Elvis Presley, y su repentino abandono dentro de la industria.

Hart tenía todo lo que siempre había soñado. Corría el año 1963 cuando su carrera estaba en un momento ideal de despegue, habiendo ya filmado dos películas junto al gran Elvis y a punto de firmar un contrato millonario.

Dolores Hart y Elvis Presley protagonizaron Loving You en 1957.

Sin embargo en ese momento decidió frenarlo todo, cambiando el rumbo de su vida y abandonando por completo el cine. En un giro totalmente impensado, ingresó en un convento de clausura y se convirtió en monja.

Los medios llamaban a Hart la nueva Grace Kelly, era una verdadera musa inspiradora y tenía a todo el mundo a sus pies. De hecho ya había ganado varios premios y tenía tan sólo 25 años, pero ese volantazo rotundo cambió todo.

“Nunca dejé Hollywood porque pensara que fuera un lugar de pecado. Simplemente sentí otra vocación”, declaró hace unos años Dolores, quien actualmente tiene 84 años y sigue vistiendo los hábitos.

Su última película antes del retiro fue Come Fly With Me en 1963. La Metro Goldwyn le ofreció un contrato de 1 millón de dólares, pero ella, ya con la firme decisión tomada, se negó a firmarlo. "Firmá o te aseguro que nunca más trabajarás en Hollywood", le dijo Hall Wallis, el reconocido productor de Hollywood, enfurecido. Pero no hubo vuelta atrás.

Dolores Hart era considerada la nueva Grace Kelly.

"Dios es más grande que Elvis y Hollywood", le dijo la mujer que le dio el primer beso en la ficción a Elvis, como coprotagonista de Loving You (1957) y cuando tenía apenas 19 años.

De hecho ese beso fue considerado "uno de los más largos de la historia", no por lo que duró sino por la cantidad de veces que se repitió. El film se convirtió en una verdadera joya de Hollywood, por lo que Dolores volvió a actuar en otra película junto a la estrella del rock al año siguiente (King Creole, en 1958). En 1963, Dolores Hart rechazó un contrato millonario y decidió convertirse en monja.