La increíble historia de amor de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se conocieron hacia 1984 en el marco de La traición, la primera telenovela en la que trabajaron juntos. Desde un primer momento se llevaron bien, pero el amor no nació tan rápidamente debido a que ambos estaban en pareja. Estuvieron casados por 25 años y tuvieron un hijo, Maximiliano Camacho.

La temprana pérdida de Rebecca Jones supone un duro golpe para el mundo del espectáculo. La actriz falleció a sus 65 años tras batallar contra un cáncer de ovarios que en un momento entró en remisión pero que luego volvió con más fuerzas.

A lo largo de su vida, Jones construyó una carrera que la llevó a ser conocida por su talento artístico y también por el recelo con el que cuidó su vida privada. Lo que más se sabe de ella es que estuvo casada durante 25 años con Alejandro Camacho, colega y compañero en varios proyectos.

Se conocieron en 1984 grabando La traición, telenovela en la que también actuaron Helena Rojo, Jorge Vargas y Gonzalo Vega, entre otros artistas.

Si bien en la pantalla interpretaban a una pareja, fuera de la misma no ocurría lo mismo. Jones y Camacho se hicieron buenos amigos y, aunque sentían algo más, ambos estaban saliendo con alguien.

Rebecca Jones: esto es lo que dijo acerca de su historia de amor con Alejandro Camacho

Quiso el destino o el azar que las relaciones que tenían cada uno finalizaran, y Rebecca Jones y Alejandro Camacho quedaron libres y disponibles para una nueva historia de amor.

En una entrevista, la artista de Quién mató a Sara y Cabo confesó que fue ella quien tomó la iniciativa a la hora de llevar el vínculo un paso más allá. Rebecca Jones falleció el 22 de marzo a sus 65 años.

“Yo me le tuve que declarar porque Alejandro no movía ni un dedo. Se paralizaba”, contó Jones. Luego agregó: “Le dije: ‘¿Sabes qué? Tú me encantas. Y yo estoy segura de que yo te encanto. Entonces, ¿por qué no nos juntamos?’”.

Jones y Camacho se casaron en 1986 y 3 años más tarde nació el único hijo de la pareja: Maximiliano. Juntos estuvieron durante un cuarto de siglo. En 2011 se divorciaron y desde entonces mantuvieron un buen vínculo. Tal es así que nunca protagonizaron un escándalo ni hablaron mal el uno del otro.