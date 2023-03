Las fotos de Selena Gomez vestida de novia: por qué lo hizo

Definitivamente el 2023 le está sentado muy bien a Selena Gomez, que desde que comenzó el año recibió puras noticias y comenzó a resurgir de ciertas sombras en las que estaba oculta durante el último tiempo. Y más ahora que subió la apuesta y sorprendió a todos paseándose por las calles de New York con un vestido de bodas.

Selena se convirtió durante las últimas semanas en la mujer con más seguidores en Instagram, superando los 400 millones de internautas y destronando a quien era la reina de la red hasta hace poco: Kylie Jenner. Además, su firma de productos de belleza, Rare Beauty, sigue creciendo cada vez más y se expande.

Las fotos de Selena Gomez llevando un vestido de bodas.

Pero eso no es todo, ya que por estas horas la cantante y actriz sorprendió a todos llevando un vestido de novia y por las calles de New York. Obviamente lo hizo acompañada por las cámaras, algo que ya explica todo.

Se estima que la artista de 30 años participará en la próxima temporada de 'Solo Asesinatos en el Edificio' de Star+ y, durante la filmación, Selena fue fotografiada este atuendo de bodas.

La actriz se mostró muy compenetrada con la escena que grababa, llevando un gran vestido de novia al que le agregó un largo velo, guantes y unas botas blancas que le dieron el toque ideal a su atuendo.

Llevó un voluminoso diseño blanco con escote de corazón rígido y con encaje a lo largo de toda su silueta. Más allá de ser parte de la ficción, eso no impidió enamorar a todos en las redes sociales.

Las fotos de Selena Gomez llevando un vestido de bodas.

El look de Selena cae justo días después del nuevo episodio que tuvo el tenso conflicto entre la estrella y Hailey Bieber, actual pareja de su ex Justin Bieber. De hecho se dice que Hailey estaría obsesionada con la ex de su marido, algo que reavivó los chispazos que viene teniendo este triángulo desde hace años.

Aún así, quien parece haberlo superado todo eso es la chica Disney, que no hizo mención a estos acontecimientos y que solo se enfoca en su carrera artística. De hecho hace meses salió a desmentir los rumores de estar en una nueva relación, subrayando que se encuentra felizmente soltera. Las fotos de Selena Gomez llevando un vestido de bodas. Las fotos de Selena Gomez llevando un vestido de bodas. Las fotos de Selena Gomez llevando un vestido de bodas.