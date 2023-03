El increíble parecido físico de Billie Eilish con Verónica Castro en su juventud

Todavía resulta sorprendente cómo un comentario o una fotografía pueden volverse viral en cuestión de unos pocos minutos. Luego de que Billie Eilish se presentara en el Lollapalooza, sus fans notaron un increíble parecido físico con Verónica Castro en sus tiempos de juventud. Tal es así, que compararon fotografías de ambas artistas y encontraron similitudes en la mirada, el color de ojos y su gran tamaño. ¿Existirá algún tipo de vínculo entre la cantante y la actriz o se trata de una gran coincidencia?

Aunque esto ha dejado sorprendidos a cientos de internautas, hay quienes aseguran que Billie Eilish tiene un gran parecido a Verónica Castro, la característica que más señalan es el tamaño y color de sus ojos. Cabe señalar que en redes sociales se comparan imágenes de cuando la actriz de Rosa Salvaje era joven, pues actualmente hay una diferencia de casi 50 años entre ambas.

Billie Eilish y Verónica Castro fueron tendencia cuando losi nternautas descubrieron su increíble parecido físico.

Billie Eilish tiene apenas 21 años, mientras que Verónica Castro tiene 70 y mientras la joven triunfa en la música como una de las cantantes pop más populares de los últimos años, la actriz mexicana cuenta con una extensa trayectoria artística con más de 50 años de carrera.

Internautas apodan ahora a Billie Eilish como “la hija perdida de Verónica Castro”, ya que además del parecido color de ojos que tienen, también destacan su oscura cabellera, además también tiene parecido en sus carnosos labios.

Billie Eilish tiene rasgos muy parecidos a Verónica Castro en su juventud.

“En qué momento Billie Eilish se convirtió en Verónica Castro?”, “Billie parece hija de Verónica Castro”, “Necesito explicaciones de por qué cuando me meto a la tendencia de Verónica Castro me aparecen fotos de Billie Eilish”, “Ya hablaron del parecido de Billie Eilish con Verónica Castro?”, “¿Soy yo o se parece a Verónica Castro?”, ““Ya quisiera Verónica Castro que la compraran con Billy”, “Ya quisiera Billie poder cantar aprendí a llorar”, “Chiques: Billie es la hija no reconocida de Verónica Castro”, se puede leer en los comentarios.

La cantante estadounidense de 21 años pisará tierras mexicanas en unos cuantos días para presentarse en el festival Tecate Pal Norte, realizar dos presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México y un par de presentaciones en Guadalajara, ¿el público le recordará esta coincidencia con Verónica Castro?