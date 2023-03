Sharon Stone perdió la mitad de su fortuna por esta razón

Luego de debutar en el cine con una película de Woody Allen, Sharon Stone comenzó a trabajar más y más en diferentes producciones. Su talento y belleza la llevaron a convertirse en la protagonista de Basic Instinct, donde se colocó en la piel de Catherine Tramell y se ganó los aplausos de la audiencia.

Este gran papel la llevó a ser nominada a los Globos de Oro. Más tarde recibió otra nominación a dichos premios y a los Oscar por Casino, la icónica película de Martin Scorsese. Las nominaciones no paraban y los éxitos tampoco: formó parte de The Mighty, The Muse, El Especialista, The Disaster Artist, entre otras películas.

Debido a que fue una de las estrellas más aclamadas de Hollywood, está claro que la actriz logró ganar millones de dólares. Sin embargo, recientemente reveló que la mayor parte de su fortuna la perdió debido a una crisis en Estados Unidos.

Sharon Stone perdió la mitad de su fortuna.

El motivo por el cual Sharon Stone perdió casi toda su fortuna

Recientemente, la estrella se presentó en un evento realizado por la fundación Women‘s Cancer Reasearch en el hotel Four Seasons Beverly Wilshire. Cuando llegó el momento de dar su discurso, la intérprete hizo hincapié en el apoyo que continuará dándole a las mujeres que padecen cáncer. A pesar de que no está viviendo su mejor momento a nivel económico.

Mientras se comunicaba con las personas que estaban presentes en el lugar, Sharon Stone reveló un problema que le está afectando la vida. La estrella perdió la mitad de su fortuna debido a la crisis protagonizada por el Sillicon Valley Bank y otros bancos en Estados Unidos. Una información trágica que se desconocía hasta el momento.

“Sé que buscar la forma de cómo enviar el dinero es difícil. Soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque. Eso también tiene valor, porque sé lo que está pasando. Yo acabo de perder la mitad de mi dinero por un asunto bancario, y eso no significa que no pueda ayudar“, comentó la estrella de Hollywood en su discurso.

Pese a que la intérprete no compartió más detalles sobre la pérdida de su fortuna, sus declaraciones surgen después de la crisis financiera que vivieron varios bancos en Estados Unidos. Según información que compartió Daily Mail, el valor de los bienes de la actriz de Hollywood ascendían a los 60 millones de dólares antes de las quiebras bancarias.

Lo cierto es que a nivel persona la actriz no está viviendo grandes momentos. Recordemos que en noviembre del 2022, Sharon Stone reveló que fue diagnosticada con un tumor fibroide en el útero. En el pasado también había registrado tumores en los senos, un derrame cerebral y nueve abortos espontáneos, de ahí su interés en apoyar la investigación sobre el cáncer.

A pesar de todas estas tragedias que le tocaron vivir, la intérprete se muestra más positiva que nunca. Tanto en el discurso como en las redes sociales, la estrella intenta verle el lado bueno a las cosas y sigue luchando por tener una buena vida.