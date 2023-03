La emotiva publicación que le dedicó Pilar Rubio a Sergio Ramos

Desde hace muchísimos años, Pilar Rubio se encuentra llevando adelante una relación amorosa con Sergio Ramos. La química entre ambos surgió desde el primer momento en que se conocieron y cuando finalmente decidieron darle una oportunidad a su amor, la pareja no se separó nunca más. Así formaron una familia muy bella, la cual presumen en las redes sociales.

Aunque el tiempo pase, la presentadora sigue igual de enamorada del futbolista como la primera vez que compartieron su primer beso. En sus redes sociales, decidió dedicarle un conmovedor posteo en donde destaca lo buen padre que es y también lo mucho que lo ama. ¡Mira!

Pilar Rubio junto a su gran amor, Sergio Ramos.

Pilar Rubio estaba destinada a convertirse en el amor de la vida de Sergio Ramos. La pareja se conoció por primera vez en 2008, cuando la celebridad se encontraba trabajando como reportera en el programa Sé lo que hicisteis. Una noche, le tocó cubrir el recital de Andy y Lucas, y fue ahí donde sus caminos se cruzaron por primera vez.

Aquella noche, nunca sucedió nada entre ambos; principalmente porque los dos se encontraban en pareja. Sin embargo, esto no detuvo a la reportera a dar el primer paso y a demostrarle al futbolista que estaba interesada en él. De esta manera, le hizo una propuesta: Digo, que como no has venido con novia te puedo acompañar yo", le dijo la modelo cuando el deportista entraba al evento.

Todo cambió en 2012, cuando ambos ya no se encontraban en pareja y se cruzaron nuevamente en la Eurocopa. La selección de España se había consagrado como campeona y festejaron en la Plaza Cibeles de Madrid. La estrella había sido elegida como presentadora del evento y cuando ambos cruzaron palabra otra vez, el flechazo fue inmediato.

Desde ese entonces, varios medios comenzaron a relacionarlos románticamente. Finalmente, en 2013 decidió hacer su debut oficial como pareja en la gala del Balón de Oro. Desde entonces, ambos se han mantenido muy unidos: contrajeron matrimonio y hasta formaron una hermosa familia.

Pilar Rubio y Sergio Ramos junto a sus pequeños hijos.

Para Pilar Rubio no hay nadie como Sergio Ramos, y siempre se lo recuerda en sus redes sociales. Recientemente, la estrella decidió dedicarle un emotivo posteo por el Día del padre. De esta manera, compartió una hermosa postal en donde posan junto a sus bellos hijos e hizo hincapié en el gran padre que es su esposo.

“Feliz Día del Padre @sergioramos! ?? Todos los días y a todas horas. ¡Te amamos! ??“, escribió la modelo en dicha publicación. Por supuesto, el mensaje de su esposo no tardó en llegar: “Os Amo con locura …????????“. La demostración de amor de la pareja conmovió a los seguidores de Rubio, quienes no tardaron en resaltar la hermosa familia que formaron y de brindarles mensajes de puro amor.