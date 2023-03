Es hija de Courteney Cox y ahijada de Jennifer Aniston: así es Coco Arquette

Semanas atrás, Courteney Cox cumplió uno de los sueños de cualquier artista: descubrir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lo hizo como parte de una ceremonia a la que no faltaron dos de sus más grandes amigas: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, sus compañeras en la icónica serie Friends.

Sin embargo, más allá de la presencia de dos de sus mejores amigas, Courteney tuvo una acompañante de lujo que se llevó todos los flashes de la velada: su hija Coco Arquette, una joven de 18 años que se emocionó hasta las lágrimas por el reconocimiento hacia su madre y que fue uno de los grandes focos de la velada.

Coco Arquette, la hija de Courteney Cox y ahijada de Jennifer Aniston.

Coco es hija de la relación que la actriz tuvo junto con su hoy ex David Arquette. La pareja se conoció durante las grabaciones de la película Scream de 1996, casándose tres años después (1999) y divorciándose en 2010.

El 13 de junio de 2004 nació Coco, siendo la única hija de Courteney y llegando a este mundo como un milagro (la actriz había tenido siete abortos espontáneos antes del nacimiento de su bebé). Fue entonces cuando la actriz de Friends eligió a su gran amiga Aniston para que fuera la madrina de su pequeña.

Además de ser una chica comprometida con las causas benéficas, Coco también quiere hacer su propio camino dentro de Hollywood. Apareció en el documental sobre su padre 'No puedes matar a David Arquette' de 2020, en un capítulo de 'Cougar Town', serie protagonizada por su madre, y en la película 'Just Before I Go'.

En este último trabajo sacó a relucir sus grandes dotes para la música y como cantante, protagonizando uno de los temas de la banda sonora del film junto a Johnny McDaid, actual pareja de Courteney y miembro de la banda Snow Patrol. Interpretaron Love Me Tender, tema de Elvis Presley.

Coco Arquette, la hija de Courteney Cox y ahijada de Jennifer Aniston.

Este dato no hay que pasarlo por alto, ya que sus cualidades como cantante pueden verse a menudo cuando aparece cantando en la cuenta de Instagram de su madre, haciendo dúos de voz y piano junto a estrellas como Ed Sheeran, Elton John y más.