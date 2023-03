La terrible enfermedad con la que batalla el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Sam Neill nos ha regalado momentos únicos en el cine. Aunque formó parte de muchísimas producciones y en cada una de ellas demostró su talento, el actor siempre será recordado por su personaje más icónico: el paleontólogo Alan Grant, quien es uno de los protagonistas de Jurassic Park.

Después de años, volvió a darle vida a dicho personaje en Jurassic World. La audiencia creía que el actor está viviendo su mejor momento personal, sin embargo, no es así. En una reciente entrevista, la estrella reveló que está haciéndole frente a una dura enfermedad y que su cuadro avanzó.

Recientemente, el propio actor reveló que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa 3 y que se encuentra llevando adelante un tratamiento. Dicha noticia fue revelada durante una entrevista con The Guardin, en donde la estrella conversó sobre la publicación de su nuevo libro biográfico llamado “Did I Ever Tell You This?” (¿Alguna vez te dije esto?).

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando, mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer, ya sabes”, comentó la estrella.

Sam Neill reveló que en marzo de 2022 comenzó a sentir como sus glándulas estaban muy inflamadas. Esto ocurrió cuando la estrella de 72 años se encontraba promocionando Jurassic World Dominion, film donde volvió a encontrarse con los protagonistas de Jurassic Park. Luego de finalizar con la gira de prensa, decidió ir al médico.

Luego de la consulta, el médico le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico. Lo que se traduce como “un feroz tipo de linfoma no Hodgkin“. De forma inmediata, el actor comenzó un tratamiento médico. De esta manera, comenzó a recibir quimioterapia. Sin embargo, esto no le funcionaba y comenzó a recaer en vez de recuperarse.

Por esta razón, sus médicos decidieron probar con otro tratamiento y le dieron un nuevo medicamento. Afortunadamente, esto sí le sirvió y finalmente se encuentra libre de cáncer. Aun así, la estrella aseguró que tendrá que medicarse mensualmente por el resto de su vida para que el cáncer no regrese más.

Sam Neill y su lucha contra el cáncer.

En su libro biográfico que acaba de salir a la luz, Sam Neill abre su corazón con los lectores y les revela cómo fue afrontar dicha enfermedad: “No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo“.

La estrella relató que durante la primera ronda de quimioterapia perdió mucho pelo: “Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco”. En la entrevista, también aseguró que “no tiene miedo a morir, pero que le molestaría“.

“Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietecitos. Quiero verlos crecer”, agregó con total sinceridad.